Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách

Chính sách mới được kỳ vọng giúp các gia đình giảm áp lực chi phí, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp tục học tập, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), đến hết tháng 10/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên trên địa bàn đạt 79 tỷ 146 triệu đồng, tăng 11 tỷ 008 triệu đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 16,16%. Hiện có 1.105 hộ gia đình đang vay vốn.

Trong 10 tháng qua, đơn vị phối hợp với UBND các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai giải ngân vốn đúng đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu trang trải chi phí học tập của người dân.

Bên cạnh chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Giao dịch NHCSXH Đông Hòa còn triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, với lãi suất 4,8%/năm. Chính sách góp phần hỗ trợ người học theo đuổi các ngành đào tạo có nhu cầu nhân lực cao.

Đáng chú ý, ngày 2/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg, nâng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 8 triệu đồng/người học/tháng, gấp đôi mức hiện hành. Với thời gian một năm học tính 10 tháng, mức vay tối đa tương đương 80 triệu đồng/người học/năm.

Theo chính sách mới, người vay tiếp tục được hưởng lãi suất ưu đãi theo quy định, hiện ở mức 6,24%/năm; không phải thế chấp tài sản. Gia đình và người học chưa phải trả nợ gốc, lãi trong thời gian học tập. Thời hạn trả nợ bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Để chính sách sớm đến với người dân, Phòng Giao dịch NHCSXH Đông Hòa chủ động tham mưu UBND các xã, phường, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới. Qua đó, giúp các hộ gia đình nắm bắt thông tin, chủ động chuẩn bị hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn khi chính sách có hiệu lực.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu vay mới, nhu cầu điều chỉnh mức vay của các hộ đang tham gia chương trình; hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm sẵn sàng giải ngân từ đầu năm 2027.

Cùng với đó, Phòng Giao dịch duy trì lịch giao dịch định kỳ tại các điểm giao dịch xã, phường, thực hiện quy trình thẩm định công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân. Việc triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi được xác định là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, hạn chế nguy cơ học sinh, sinh viên phải gián đoạn việc học do thiếu kinh phí.