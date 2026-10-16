Nâng mức trợ cấp cho thanh niên xung phong không còn khả năng lao động, sống cô đơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo đó, từ ngày 1/12/2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Theo quy định mới, mức trợ cấp sẽ là 1,08 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sửa đổi quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng. Người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân của người đó (trường hợp người đó đã chết) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo nghị định, trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã rà soát, phân loại, kiểm tra hồ sơ và tổ chức hội nghị để xác định những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Trong một ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị xét duyệt, UBND cấp xã có trách nhiệm công khai kết quả tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo trên đài truyền thanh cấp xã. Thời gian công khai là 5 ngày làm việc.

Sau thời hạn công khai, UBND cấp xã có 3 ngày làm việc để tổng hợp, chuyển hồ sơ đủ điều kiện đến cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định.

Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nội vụ có 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để phối hợp thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng trợ cấp.

UBND cấp xã nơi người hưởng đăng ký thường trú tổ chức chi trả trong 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương do Bộ Nội vụ cung cấp, tính đến tháng 12/2023, có 88.009 thanh niên xung phong được giải quyết chế độ trợ cấp một lần, với tổng số tiền hơn 214,6 tỷ đồng.

Đối với chế độ trợ cấp hằng tháng, tính đến tháng 4/2025, có 3.277 người được giải quyết. Trong đó, có 3.248 người là thanh niên xung phong tập trung theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg và 29 người là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP.