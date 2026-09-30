Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%

Sáng 30/9, tại xã Mậu A, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri 4 xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri. Ảnh: CP

Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm tại Hội nghị là chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: CP

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

"Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung", Phó Thủ tướng cho biết.

Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CP

Xử lý từng vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án hạ tầng

Liên quan đến phát triển hạ tầng, cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối ngang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời rà soát, bổ sung hệ thống cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường giao thông sản xuất và thoát nước trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng cho biết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đều là những dự án trọng điểm quốc gia. Trong quá trình triển khai các dự án quy mô lớn, những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và kết nối dân sinh có thể phát sinh.

Từ thực tế từng làm lãnh đạo ở địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, địa phương cần đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời xử lý từng vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các kiến nghị chính đáng của người dân, tỉnh cần tổng hợp, rà soát và đề xuất với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.