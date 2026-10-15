Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Theo nghị định, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng 5 điểm phần trăm so với mức 90% trước đây. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 50%, tăng từ mức 20%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 30%, tăng 10 điểm phần trăm so với quy định trước đó.

Các tổ chức được xem xét hỗ trợ gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng điều kiện quy định. Trong đó, tổ chức phải có hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc diện được hỗ trợ hoặc có sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư và hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định.

Điểm đáng chú ý là phạm vi đối tượng bảo hiểm được mở rộng, bổ sung cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực thuộc danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định cũng quy định rõ hơn các loại hình bảo hiểm nông nghiệp, gồm bảo hiểm theo rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, thời tiết và viễn thám.

Về tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, HĐND cấp tỉnh quyết định địa bàn, đối tượng, loại rủi ro, mức hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách tại địa phương. Phạm vi triển khai có thể trên toàn tỉnh, thành phố hoặc tại một số địa bàn cấp xã. Việc nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng bảo hiểm góp phần giảm chi phí tham gia bảo hiểm, hỗ trợ người sản xuất chủ động ứng phó rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững