Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội từ tháng 10/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng, thay thế cho mức chuẩn trợ cấp theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng.

Mức chuẩn 3.012.000 đồng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.

Tại Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 05/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, thay thế cho mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 360.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cũng theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 5/10/2026, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng mức hưởng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.