Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố làm thủ tục giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù ở xã Phú Riềng vay vốn làm ăn.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp người vay có thêm nguồn lực để học nghề, đầu tư sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Từ đó, họ sẽ có thêm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới và hạn chế nguy cơ tái phạm.

Có thể vay tới 200 triệu đồng/người

Theo Quyết định số 44, người chấp hành xong án phạt tù (người ra tù) được vay vốn từ NHCSXH để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động là người ra tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Võ Trọng Hòa cho biết: Mức vay theo quy định mới được điều chỉnh tăng đáng kể. Theo đó đối với đào tạo nghề, mức tối đa tăng từ 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người. Đối với sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, người ra tù được vay tối đa 200 triệu đồng/người, thay cho mức 100 triệu đồng trước đây. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa tăng từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng cho mỗi người lao động là người ra tù tại cơ sở, thay cho mức 100 triệu đồng/người trước đây.

Người vay có thể vay một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức tối đa theo quy định. Thời gian được tiếp cận vốn cũng được kéo dài từ 5 năm lên 10 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Người vay phải có nhu cầu vay, có tên trong danh sách người ra tù cư trú tại địa phương, chấp hành tốt pháp luật và không tham gia tệ nạn xã hội; danh sách do công an cấp xã lập, UBND cấp xã xác nhận.

Trường hợp đang có dư nợ tại các chương trình tín dụng khác cùng mục đích đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tổng dư nợ của các khoản vay không được vượt mức cho vay tối đa theo Quyết định số 44.

“Trước đây, chính sách chỉ quy định 2 mục đích vay là đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định số 44 bổ sung trường hợp cho người ra tù vay để đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng nhằm giúp người lao động có thể chi trả các khoản phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài” - ông Hòa cho hay.

Để vay vốn, người ra tù phải có hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ hoặc đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định. Mức vay tối đa bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi, không gồm các khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét, căn cứ nguồn vốn, chi phí phải trả trước, phần ngân sách hỗ trợ và khả năng trả nợ.

Tạo điều kiện để người ra tù ổn định cuộc sống

Thực tế, những năm qua, nguồn vốn chính sách đã được sử dụng để hỗ trợ nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có điều kiện bắt đầu lại việc làm ăn. Cùng với nguồn vốn, sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở và lực lượng công an trong việc hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp, theo dõi quá trình sử dụng vốn cũng góp phần giúp người vay ổn định cuộc sống.

Như trường hợp anh N.T.B. (ở xã Long Hà), sau khi chấp hành xong án phạt tù tháng 8-2023, anh được hỗ trợ vay 100 triệu đồng để xây dựng mô hình nuôi dúi, trồng ớt. Đến nay, mô hình của anh đã có hơn 60 cặp dúi, mỗi năm cho thu nhập hơn 150 triệu đồng. Mô hình đồng thời tạo việc làm cho 2 người tái hòa nhập và hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ khác.

Hay như trường hợp của anh T.V.T. (ở xã Phú Lâm) ngay khi mãn hạn tù trở về địa phương đã được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ làm thủ tục cho vay 50 triệu đồng. Nhờ đó, anh có kinh phí để đầu tư chăm sóc vườn sầu riêng, tạo thu nhập ổn định.

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, tổng nguồn vốn thực hiện cho vay đối với người ra tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22) trên địa bàn Đồng Nai đến thời điểm này đạt gần 91 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 31,2 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố hơn 59,6 tỷ đồng

Có thể thấy, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là chương trình tín dụng nhân văn, nhằm tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có vốn học nghề, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và từng bước hòa nhập cuộc sống. Qua đó, chính sách cũng góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc nâng mức vay và mở rộng điều kiện tiếp cận vốn theo Quyết định số 44 giúp chính sách tín dụng đáp ứng sát hơn nhu cầu học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm của người chấp hành xong án phạt tù. Cùng với đó, việc triển khai tại cơ sở cần bảo đảm rà soát đúng đối tượng, xác nhận đúng điều kiện, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích và theo dõi hiệu quả sau vay. Qua đó, nguồn vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ người vay ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.