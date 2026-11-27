Nhiều doanh nghiệp triển khai điện mặt trời mái nhà để sử dụng điện sạch trong sản xuất. Ảnh: S.X

Chuyển dịch năng lượng trở thành yêu cầu tất yếu

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, yêu cầu giảm phát thải gia tăng, năng lượng sạch trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Ông Huỳnh Anh Tuyên - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công thương tại khu vực miền Trung – miền Nam nhận định, thách thức hiện nay là bảo đảm nguồn điện ổn định và nâng cao tỷ trọng điện sạch trong cơ cấu năng lượng. Chuyển dịch xanh đã trở thành điều kiện quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của DN.

Thực tế, các thị trường xuất khẩu lớn đang ngày càng siết chặt những tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và phát thải. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), cùng yêu cầu sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, đang tạo sức ép buộc DN phải thay đổi phương thức sản xuất. Nếu chậm chuyển đổi, hàng hóa Việt Nam có nguy cơ suy giảm lợi thế cạnh tranh, đặc biệt tại những thị trường có tiêu chuẩn xanh cao.

Nhằm đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, sự thay đổi diễn ra trong nhiều ngành sản xuất. Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, ngành dệt may chịu áp lực từ các nhãn hàng xuất khẩu. Lĩnh vực xây dựng công nghiệp và hoạt động khởi nghiệp cũng dịch chuyển theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Nhiều DN chủ động tích hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà từ khâu thiết kế nhà xưởng để giảm chi phí năng lượng và đáp ứng yêu cầu môi trường. Theo ông Phòng, phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo là hướng đi quan trọng để giải quyết bài toán nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và thực hiện mục tiêu trung hòa carbon. Cùng với tiến bộ công nghệ, chi phí khai thác năng lượng tái tạo từng bước được tối ưu, tạo thêm cơ hội phát triển các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Giới chuyên gia nhận định, cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng thúc đẩy DN thay đổi chiến lược đầu tư. Những đơn vị chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo sẽ có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khơi thông dòng vốn cho năng lượng sạch

Mặc dù yêu cầu chuyển đổi sang năng lượng xanh là yêu cầu cần thiết, song bài toán vốn lại trở thành rào cản lớn đối với phát triển năng lượng sạch. Các dự án điện mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ và hạ tầng truyền tải có quy mô đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Phát Thịnh Group và Saigon Ratings khẳng định, nhu cầu năng lượng tăng nhanh cùng quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số đang khiến yêu cầu đầu tư phát triển nguồn điện, hạ tầng năng lượng trở nên cấp thiết. Trong khi nguồn lực ngân sách có giới hạn, các dự án năng lượng thường có thời gian hoàn vốn dài.

Theo ông Minh, điểm nghẽn huy động vốn cho năng lượng tái tạo vừa nằm ở quy mô nguồn cung vốn của thị trường mà còn liên quan đến chất lượng đầu tư, mức độ tín nhiệm tín dụng của doanh nghiệp và khả năng phân bổ rủi ro giữa các chủ thể tham gia. Do đó, để thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội, cần đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng của chủ đầu tư, minh bạch hóa thông tin tài chính và phát triển các công cụ huy động vốn dài hạn.

Việc hình thành những cơ chế tài chính phù hợp, trong đó có trái phiếu xanh và các quỹ đầu tư hạ tầng, sẽ tạo thêm lựa chọn cho DN và nhà đầu tư. Đại diện cho cộng đồng DN, ông Hoàng Quang Phòng cũng chỉ ra những khó khăn thực tế trong quá trình xanh hóa sản xuất, đặc biệt là chi phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài và sự thiếu hụt các công cụ tài chính xanh phù hợp. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để DN có thêm điều kiện tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng.

Ước tính của Bộ Công thương, nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2026-2030 khoảng 77 tỷ USD, tương đương 15,4 tỷ USD mỗi năm. Tính từ nay đến năm 2050, tổng nhu cầu vốn có thể lên tới khoảng 400 tỷ USD. Quy mô vốn này cho thấy, vai trò đặc biệt quan trọng của việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, nhà đầu tư quốc tế và các định chế tài chính dài hạn. Thực tế, những năm gần đây, năng lượng tái tạo Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, nhất là điện mặt trời và điện gió. Khu vực tư nhân góp phần mở rộng công suất nguồn điện, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và từng bước hình thành thị trường năng lượng sạch. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn gặp nhiều điểm nghẽn.

Hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng bền vững

Sự gia tăng của các nguồn điện tái tạo đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng truyền tải và khả năng vận hành hệ thống điện bảo đảm an toàn cung ứng. Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, khu vực tư nhân và các dự án BOT hiện chiếm 52% công suất nguồn điện cả nước. Tại địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam, EVNSPC phục vụ khoảng 8,7 triệu khách hàng. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại vượt 10.000 MW. Riêng điện mặt trời có tổng công suất khoảng 5.000 MW, tương đương gần 50% công suất phụ tải cực đại. Quy mô này đòi hỏi ngành điện tăng cường giám sát, điều độ và đầu tư hạ tầng để bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo ông Tuyên, ngành công thương định hướng ưu tiên phát triển hạ tầng truyền tải, lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để nâng cao khả năng tiếp nhận, điều tiết nguồn điện tái tạo. Các dự án lưới điện trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, để sớm đưa công trình vào vận hành. Tại các khu, cụm công nghiệp phía Nam, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được kỳ vọng tạo điều kiện để DN tiếp cận nguồn điện sạch. Trong đó, TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh có thể phát huy lợi thế điện mặt trời mái nhà, điện gió để phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW.

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển năng lượng mới cần gắn với lợi thế kinh tế biển và nông nghiệp. Khu vực này có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng sinh khối và hydro xanh. Mô hình kết hợp điện gió với nuôi trồng thủy sản, sản xuất điện từ phụ phẩm nông nghiệp có thể khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Chuyển dịch năng lượng mở ra cơ hội tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư theo hướng xanh. Để cơ hội này trở thành động lực tăng trưởng thực chất, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao năng lực quản trị DN. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lượng xanh sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương:

Đẩy nhanh tiến độ các nhà máy

Tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đang là một trong những điểm nghẽn lớn đối với bảo đảm an ninh năng lượng. Sau gần 3 năm thực hiện, tỷ lệ dự án điện được đưa vào vận hành thương mại mới đạt khoảng 5%, trong khi tiến độ thực hiện lưới điện truyền tải chỉ đạt 40,2% kế hoạch. Để tháo gỡ khó khăn, cần sớm hoàn thiện cơ chế tài chính cho các dự án điện khí LNG và điện gió ngoài khơi; ban hành cơ chế đặc thù đối với các trung tâm năng lượng tại Quảng Ngãi và Cà Mau, đồng thời xử lý dứt điểm những dự án năng lượng tái tạo còn tồn đọng. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể về cơ chế để khu vực tư nhân tham gia đầu tư lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV; đẩy nhanh hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu.

TS Bùi Trọng Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Năng lượng Bền vững (RISE): Tỷ lệ năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện khoảng 28 -36% vào năm 2030

Khi chuẩn bị mở rộng một nhà máy, DN thường hỏi 3 câu: Nguồn điện có đáp ứng được dây chuyền mới không? Chi phí điện sẽ thay đổi thế nào trong những năm tới? Và nếu khách hàng yêu cầu chứng minh mức phát thải của sản phẩm, chúng ta có dữ liệu để trả lời không? 3 câu hỏi ấy đưa chuyển dịch năng lượng vào ngay bàn họp về đầu tư, vận hành và thị trường. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, điện sản xuất và nhập khẩu năm 2030 dự kiến đạt khoảng 560 - 625 tỷ kWh. Tỷ lệ năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, không kể thủy điện, đặt mục tiêu khoảng 28 -36% vào năm 2030. Những con số này cho thấy hệ thống điện phải đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng lên và tích hợp thêm các nguồn điện biến động theo thời tiết. Về phía DN, tôi đề xuất bắt đầu từ những quyết định có thể kiểm chứng bằng dữ liệu của chính nhà máy.