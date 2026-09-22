Năng lượng tái tạo thế giới lập kỷ lục mới

Trang trại điện gió ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) công bố ngày 21-9, công suất điện tái tạo toàn cầu đã tăng thêm 693GW trong năm 2025, nâng tổng công suất lên 5,15TW.

Dù vậy, để đạt mục tiêu 11,2TW vào năm 2030 theo cam kết tại COP28, thế giới vẫn cần tăng tốc hơn nữa. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, tổng công suất chỉ đạt khoảng 10,6TW, còn thiếu khoảng 0,6TW.

IRENA cho biết năng lượng tái tạo tiếp tục có lợi thế về chi phí tại nhiều thị trường, đồng thời giúp thế giới tiết kiệm gần 500 tỷ USD chi phí nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng nhanh, đặc biệt từ các hệ thống làm mát và trung tâm dữ liệu phục vụ AI, đang làm chậm quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hiện nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tới 86% nhu cầu năng lượng toàn cầu, cho thấy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn đối mặt nhiều thách thức.