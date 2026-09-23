Năng lượng tái tạo đáp ứng kỷ lục 80% nhu cầu điện tại Australia

Hơn 4,3 triệu hộ gia đình tại Australia hiện đã lắp đặt điện mặt trời áp mái, góp phần đưa lượng điện tái tạo kỷ lục lên lưới điện. (Nguồn: Getty Images)

Đáng chú ý, điện mặt trời áp mái riêng trong khoảng 30 phút vào giữa trưa đã cung cấp hơn một nửa tổng lượng điện được sử dụng trên thị trường điện quốc gia Australia. Đây là hệ thống điện cung cấp cho các bang miền Đông, Nam Australia và Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia.

Số liệu của Cơ quan Điều hành thị trường năng lượng Australia cho thấy, trong 12 tháng tính đến tháng 6, năng lượng tái tạo chiếm trung bình 44% tổng nguồn điện của nước này. Hiện có hơn 4,3 triệu hộ gia đình Australia lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

Nguồn điện mặt trời áp mái được bổ sung bởi các trang trại điện Mặt Trời và điện gió, cùng khoảng 1% điện từ thủy điện.

Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen cho rằng cột mốc trên cho thấy ngày càng có nhiều nguồn năng lượng sạch, giá rẻ và do Australia chủ động cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Nhà nghiên cứu hệ thống năng lượng Dylan McConnell thuộc Đại học New South Wales nhận định, Australia đang bước vào “mùa lập kỷ lục” về năng lượng tái tạo. Thời tiết nắng trong, nhiều gió tạo điều kiện thuận lợi cho phát điện, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho sưởi ấm và làm mát ở mức thấp.

Theo ông McConnell, những kỷ lục này có thể tiếp tục bị phá vỡ trong vài tuần tới, khi các nguồn phát điện mới được đưa vào vận hành và góp phần làm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, sản lượng điện tái tạo vào cuối tuần qua đã vượt nhu cầu sử dụng. Một phần điện dư thừa được tích trữ trong các hệ thống thủy điện tích năng và pin, trong khi phần còn lại phải giảm phát do những hạn chế về an toàn hệ thống, khả năng truyền tải của lưới điện và giá điện thấp.

Theo ông McConnell, kỷ lục trên cho thấy Australia đang tiến tới một hệ thống điện sử dụng ngày càng nhiều năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để đánh giá tác động đối với lượng phát thải, cần nhìn vào tổng lượng điện được sản xuất từ các nguồn năng lượng trong cả năm, đặc biệt là lượng điện than, thay vì chỉ dựa vào những thời điểm năng lượng tái tạo đạt tỷ trọng cao.

Kỷ lục mới được thiết lập trong bối cảnh các phân tích gần đây cho thấy Australia vẫn cần tăng đầu tư vào công suất phát điện mới để đạt mục tiêu 82% điện năng từ nguồn tái tạo vào năm 2030.

(theo The Guardian)