Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày, giới thiệu những ứng dụng của năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phân tích điện hạt nhân có thể đóng góp như thế nào vào việc bảo đảm nguồn cung điện và thực hiện mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam; công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ phục vụ nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử và chương trình phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có điện hạt nhân, đang được đặt ra với những yêu cầu và định hướng chiến lược mới.

Hội nghị tập trung cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về vai trò của năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, điện hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Đồng thời làm rõ hơn yêu cầu về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử và chuẩn bị cho chương trình phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.

Tiến sĩ Trương Văn Minh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Trường đại học Đồng Nai) trình bày tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và các chuyên gia trong việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, ứng dụng công nghệ bức xạ, an toàn bức xạ và định hướng phát triển điện hạt nhân; từng bước đưa các nội dung này đến gần hơn với cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố.