Năng lượng nguyên tử là gì?
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 bao gồm 8 chương và 73 điều, quy định về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân. Luật tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về năng lượng nguyên tử. Dưới đây là một số khái niệm liên quan đến năng lượng nguyên tử được quy định trong luật.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-nang-luong-nguyen-tu-la-gi-172265.html