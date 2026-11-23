Sáng 23/11, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch hành động 100 ngày). Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các xã, phường, đặc khu.