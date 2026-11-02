Năng lượng góp sức tăng trưởng 2 con số

Trong quý cuối năm, nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động và tăng công suất sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng. (Ảnh minh họa)

Động lực từ lĩnh vực năng lượng

Theo kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 và bổ sung kịch bản tăng trưởng “2 con số” năm 2026 được UBND tỉnh ban hành, mục tiêu tăng trưởng quý này cần tăng 12,88% để góp phần đưa cả năm tăng 10%. Riêng ở lĩnh vực năng lượng, trong quý cuối năm khả năng thêm nhiều dự án công nghiệp chế biến - chế tạo, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đi vào hoạt động, tăng công suất.

Do vậy, dự báo sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng, tạo điều kiện để sản lượng điện thương phẩm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Trong đó, tập trung hỗ trợ Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông nâng nhanh công suất để đạt kế hoạch 90.000 tấn, riêng quý IV cần sản xuất thêm 69.449 tấn. Đối với sản phẩm alumin để đạt kế hoạch 1,75 triệu tấn thì quý cuối năm phải đạt khoảng 612.700 tấn, cùng thời gian điện sản xuất cần thêm khoảng 9,4 tỷ kWh…

Với ngành công thương, địa phương cũng xác định động lực và dư địa tăng trưởng trong quý IV, qua đó góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên của cả năm 2026. Trên lĩnh vực năng lượng, ngành kỳ vọng vào các dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chồng lấn khoáng sản như: Nhà máy điện gió Nam Bình 1, Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 2, điện gió Hòa Thắng 1.2 và các nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3.

Vì rằng sau khi xử lý vướng mắc về quy hoạch dự trữ hoặc khai thác khoáng sản, các dự án sẽ đi vào hoạt động với tổng công suất khoảng 459,7 MW… Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện còn có một số dự án triển khai thi công, gồm: Nhà máy điện mặt trời Ea Pô 1 (công suất 40 MW), Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 (240 MW), Nhà máy điện mặt trời Buôn Kuốp (87 MW), Điện mặt trời KN Buôn Tua Srah (312 MW). Hay như sản lượng điện tăng thêm từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đưa vào vận hành với sản lượng đáng kể trong quý IV/2026.

Theo nhận định của ngành công thương, khi các dự án năng lượng trọng điểm được tháo gỡ khó khăn và hệ thống lưới điện vận hành ổn định, lĩnh vực năng lượng dự kiến là một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành và toàn tỉnh.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các dự án

Mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Sở Công thương nghe báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Giai đoạn “nước rút” này, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, tăng trưởng “2 con số” đang đặt ra nhiều áp lực cho Lâm Đồng và ngành công thương là một trong những đơn vị đóng góp trực tiếp vào GRDP.

Dự án sản xuất năng lượng tái tạo được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Thế nên, cùng với thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng cường dịch vụ bán lẻ, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là dự án năng lượng. Bởi việc tháo gỡ nhanh “điểm nghẽn” của các dự án sẽ tạo động lực rất lớn cho tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Trong tháng 10/2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng có buổi làm việc với các sở, ngành để đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng trên địa bàn Lâm Đồng. Trên cơ sở kết quả phân loại của Sở Công thương, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan khẩn trương xem xét xử lý các bước tiếp theo của từng dự án, nhất là với 14 dự án năng lượng tái tạo gặp khó khăn, vướng mắc trong khu vực dự trữ khoáng sản titan.

Riêng nhóm dự án chồng lấn Quy hoạch khoáng sản bô xít (6 dự án điện gió tại khu vực Đắk Nông cũ) thì giao sở chức năng phối hợp, làm việc với nhà đầu tư xác định những phần việc kế tiếp sau khi dự án được đưa ra khỏi quy hoạch để chủ động thực hiện…

Năng lượng cũng là lĩnh vực được kỳ vọng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành Công thương địa phương và toàn tỉnh trong giai đoạn cuối năm (Ảnh minh họa)

Đặc biệt thời điểm này là giai đoạn mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2026. Trên lĩnh vực năng lượng, UBND tỉnh cũng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ cho ngành sản xuất và phân phối điện, ưu tiên đưa những dự án điện đã hoàn thành vào phát điện thương mại. Đồng thời hỗ trợ các nhà máy điện trên địa bàn phát điện, cung cấp sản lượng điện sản xuất ổn định lên hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu về điện sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm an ninh năng lượng.