Năng lực tự học - nền tảng của học tập suốt đời trong thời đại AI

Sinh viên Nguyễn Đức Tâm.

Nguyễn Đức Tâm là Á khoa toàn quốc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Thành phố Hồ Chí Minh với 1.090/1.200 điểm. Điểm thành phần gồm Toán 300/300, Tiếng Anh 300/300, Khoa học 276 và Tiếng Việt 214.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6201/BGDĐT-GDNNGDTX nêu rõ: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1 đến 7/10.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Nguyễn Đức Tâm cho biết bản thân duy trì việc luyện tập, tự học mỗi ngày và luôn đặt mục tiêu để phấn đấu.

Chính thói quen này là hành trang vững chắc mà em mang theo khi bước vào giảng đường đại học.

Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực cùng đợt với Nguyễn Đức Tâm, Trần Đức Hòa đạt 1.053/1.200 điểm thi V-ACT, dù chỉ dành 1-2 giờ mỗi ngày cho việc ôn luyện do còn phải chuẩn bị cho các phương thức tuyển sinh khác như VSAT, IELTS.

Sinh viên Trần Đức Hoà.

Thay vì học dàn trải, Trần Đức Hòa tiếp cận kỳ thi V-ACT của Đại học Quốc gia Thành phố bằng cách tìm hiểu đặc điểm của hệ thống IRT và xây dựng chiến lược làm bài phù hợp, tập trung cải thiện những lỗi sai, chữa bài kỹ, ghi lại các lỗi cẩn thận vào một cuốn sổ để tối ưu việc học trong giai đoạn nước rút.

"Khi học, em thường đặt câu hỏi là mình đang yếu ở đâu, vì sao mình sai, và cách học lâu nay có thật sự hiệu quả. Tự soi mình như vậy khó hơn nhiều so với việc ngồi vào bàn cho đủ số giờ. Theo em, đây là năng lực tự học, tự học suốt đời mà mỗi người học cần hướng tới", Trần Đức Hòa chia sẻ.

Đạt 954 điểm V-ACT, 27 điểm khối B00 và giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn chọn ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Nguyễn Minh Tuấn, sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi sâu sắc cách người trẻ tiếp cận tri thức. Một bài toán khó có thể được giải đáp trong vài giây, một bài văn có thể được soạn ngay tức thì, một vấn đề chuyên môn có thể hiện ra cùng hàng loạt gợi ý.

Nhìn vào đó, rất dễ nghĩ rằng việc học từ nay sẽ nhàn hơn nhiều. Thậm chí, trên một số nền tảng mạng xã hội, nhiều người còn đặt câu hỏi: Có AI rồi thì tự học cũng được, cần gì giáo viên hay đến trường?

"AI trả về cho người học một đáp án, song để biến kiến thức đó thành hiểu biết của mình vẫn đòi hỏi năng lực tự học. Có công cụ mạnh trong tay, việc học đòi hỏi ở người trẻ nhiều hơn chứ không ít đi. Tư duy độc lập và khả năng hoài nghi đúng lúc trở thành hành trang rất cụ thể khi các em bước vào giảng đường. Đặc biệt, hành trình tự học đó cũng cần nhiều hơn người đi bên cạnh để chỉ dẫn, định hướng cho người trẻ…", Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Theo tân sinh viên Lê Thế Anh, trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ, người học có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối với các nền tảng tự học. Việc tự học trên các nền tảng trực tuyến đã giúp bạn hình thành tính kỷ luật, khoa học và chủ động trong học tập.