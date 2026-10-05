Năng lực thực thi - thước đo sức sống của quyết sách

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một yêu cầu có ý nghĩa xuyên suốt: trong bối cảnh mới, muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, chủ động phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đó cho thấy, từ một quyết sách đúng đến một kết quả đúng vẫn là cả một chặng đường dài, mà yếu tố quyết định nằm ở năng lực tổ chức thực hiện.

Đây cũng là lý do trong bốn trọng tâm được gợi mở tại Hội nghị, công tác cán bộ được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Một câu được nhấn mạnh rất rõ: “Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện.” Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác cán bộ, mà sâu xa hơn là yêu cầu về năng lực lãnh đạo, cầm quyền và năng lực phát triển của đất nước.

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Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất, Phương Hoa – TTXVN

Thực tiễn cho thấy, không phải lúc nào điểm nghẽn cũng nằm ở việc thiếu chủ trương hay thiếu quy định. Có những khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa; có những vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn; có những nội dung “đúng quy trình” nhưng “chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp”. Những vấn đề ấy đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào căn nguyên: quyết sách có đúng không, thể chế có phù hợp không, hay vấn đề nằm ở tổ chức thực hiện, ở con người và trách nhiệm cụ thể?

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Từ đó, bài toán cán bộ không thể chỉ được nhìn ở khía cạnh lựa chọn, bổ nhiệm, đào tạo, mà phải gắn trực tiếp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó. Kết quả phải được xem xét trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Người có năng lực phải được giao việc xứng đáng, trao quyền thực chất và bảo đảm điều kiện để hành động; người không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế kịp thời.

Đó là cách đưa công tác cán bộ ra khỏi tư duy quản lý thuần túy để trở thành một bộ phận cấu thành năng lực thực thi của hệ thống chính trị.

Nhưng cán bộ tốt thôi chưa đủ. Người có năng lực phải được đặt trong một cơ chế cho phép họ phát huy năng lực. Vì vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải đi cùng phân cấp, phân quyền thực chất; phải bảo đảm sự thống nhất về định hướng nhưng phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp, từng cơ quan. Đã giao nhiệm vụ thì phải bảo đảm quyền hạn và nguồn lực; đã phân quyền thì phải gắn với trách nhiệm; không chuyển việc xuống dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, nhưng cũng không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Một bộ máy hiệu quả không phải là bộ máy có thật nhiều văn bản, nhiều cuộc họp hay nhiều tầng nấc xin ý kiến, mà là bộ máy giúp công việc được giải quyết tốt hơn. Chất lượng lãnh đạo phải được đo từ khâu phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh.

Dữ liệu, công nghệ có thể giúp tham mưu chính xác hơn, nhận diện sớm nguy cơ hơn, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định.

Từ góc nhìn ấy, bốn vấn đề xuyên suốt mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở có ý nghĩa như một “chuỗi thực thi” của mỗi quyết sách. Trước hết phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết, phân biệt rõ vướng mắc ở chủ trương, thể chế hay tổ chức thực hiện.

Tiếp đó phải thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn trách nhiệm với chất lượng và tiến độ. Khi quyết định phải đồng thời bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực. Và cuối cùng, phải có cách kiểm chứng kết quả, biết điều chỉnh từ thực tiễn, trả lời được câu hỏi: vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông và Nhân dân được hưởng lợi gì?

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Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đây chính là điểm nối giữa công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội. Không thể tách rời các lĩnh vực ấy nếu mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và biến đường lối thành kết quả phát triển.

Suy cho cùng, sức mạnh của một quyết sách không chỉ nằm ở tầm nhìn hay sự đúng đắn của chủ trương, mà được kiểm chứng bằng khả năng biến quyết tâm thành hành động và hành động thành kết quả.

Để làm được điều đó, cần một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất để giữ vững nguyên tắc, đủ năng lực để giải quyết việc khó và đủ trách nhiệm để theo đuổi công việc đến cùng; đồng thời một cơ chế trao đúng quyền, bảo đảm đủ nguồn lực và kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Khi người được giao việc có năng lực, người có năng lực được trao quyền và mỗi quyền hạn đều đi cùng trách nhiệm, những quyết sách lớn sẽ không dừng lại ở nghị quyết mà trở thành những chuyển biến cụ thể trong đời sống. Đó chính là cách biến ý chí của Đảng thành sức mạnh hành động của cả hệ thống chính trị, biến nguồn lực của đất nước thành động lực phát triển và cuối cùng, biến thành quả phát triển thành niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân.

Bài viết: HIỀN LƯƠNG Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA