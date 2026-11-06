Năng lực thực thi, khung kiến trúc số và quản trị dự báo - Tư duy đổi mới trong kỷ nguyên phát triển

Hiện thực hóa các quyết sách lớn của Đảng, đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, năng lực thực thi của bộ máy công quyền đang đứng trước những yêu cầu khắt khe chưa từng có.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố và đưa vào vận hành nền tảng số "HĐND số TPHCM" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Nhìn từ thực tiễn hiện nay, “cái gốc” ấy chỉ có thể vững chắc khi phương thức vận hành của hệ thống chính trị thực hiện cuộc “cách mạng về tư duy”: chuyển mạnh từ quản lý hành chính truyền thống mang nặng tính mệnh lệnh, cảm tính sang nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và hiệu quả thực thi đo lường được.

Trọng tâm đặt ra cho các cơ quan, đơn vị hiện nay là kiến tạo mô hình quản trị khép kín và đồng bộ: đi từ gốc là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thông qua Khung năng lực nội tại và hệ thống KPI, vươn lên hạ tầng số cốt lõi là Khung kiến trúc số của tổ chức và định hình tầm nhìn dài hạn với trí tuệ nhân tạo cùng tư duy quản trị dự báo. Đó chính là chìa khóa then chốt nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh phát biểu tại Lễ công bố và đưa vào vận hành nền tảng số "HĐND số TPHCM" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM

Khung năng lực nội tại và KPI cá nhân - Đổi mới phương thức thực thi cốt lõi

Trong mọi mô hình quản trị, con người luôn giữ vai trò quyết định. Khắc phục triệt để căn bệnh “trên nóng, dưới lạnh”, đùn đẩy hay né tránh trách nhiệm, bộ máy hành chính phải chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh giá cán bộ dựa trên cảm tính, thâm niên sang phương thức quản trị hiện đại dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực cốt lõi và các chỉ số đo lường hiệu quả.

Các đại biểu bấm nút khởi động nền tảng số "HĐND số TPHCM"

Cần nhấn mạnh Khung năng lực nội tại và KPI cá nhân tuy là hai khái niệm khác biệt nhưng lại là hai mảnh ghép song hành không thể tách rời. Khung năng lực đóng vai trò là “gốc”, là tập hợp các tiêu chuẩn hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ số để trả lời câu hỏi cán bộ có đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm hay không. Trong khi đó, KPI đóng vai trò là “ngọn”, là các chỉ số định lượng bằng sản phẩm, khối lượng công việc và mốc thời gian cụ thể để đo lường thành quả thực tế.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố và đưa vào vận hành nền tảng số "HĐND số TPHCM" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM

Khi kết hợp hài hòa hai công cụ này, cán bộ không làm việc theo cảm tính hay đại khái, chung chung, mà được định hướng rõ ràng và đo lường bằng sản phẩm đầu ra minh bạch. Khi mỗi cá nhân biết rõ sản phẩm mình phải chịu trách nhiệm, sức ì của bộ máy sẽ tự khắc bị phá vỡ, tạo nền tảng vững chắc để cơ quan nhà nước sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu cải cách sâu rộng trong kỷ nguyên số.

Tối ưu hóa Khung kiến trúc số của tổ chức - Nền tảng đột phá hiệu lực điều hành

Khi đội ngũ cán bộ đã được chuẩn hóa năng lực và đo lường bằng sản phẩm, điều kiện tiên quyết tiếp theo để bộ máy vận hành thông suốt chính là hạ tầng dữ liệu. Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, dữ liệu trở thành “tài sản chiến lược” quyết định hiệu lực điều hành. Để xóa bỏ triệt để tình trạng “cát cứ dữ liệu” hay các “đảo thông tin” bị chia cắt theo từng đơn vị, các cơ quan phải khẩn trương xây dựng Khung kiến trúc số của tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm tính chính xác, liên thông và sẵn sàng chia sẻ trong toàn hệ thống.

Sở hữu hệ thống dữ liệu đồng bộ tạo ra cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt: chuyển mạnh từ quản trị dựa trên kinh nghiệm chủ quan sang “quản trị dựa trên cơ sở thực tiễn và dữ liệu thời gian thực”. Phương thức này giúp lãnh đạo nắm bắt chính xác bức tranh thực tiễn để đưa ra quyết định kịp thời mà không phải qua nhiều tầng báo cáo thủ công. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để minh bạch hóa mọi quy trình công vụ, giải trình rõ ràng để phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, biến dữ liệu thành mạch máu kết nối sức mạnh toàn bộ hệ thống.

Từ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến năng lực dự báo của đội ngũ cán bộ - Tầm nhìn quản trị tương lai

Các đại biểu tham dự Lễ công bố và đưa vào vận hành nền tảng số "HĐND số TPHCM" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM

Nếu Khung năng lực nội tại gắn kết với KPI là bước “chuẩn hóa đội ngũ”, còn Khung kiến trúc số của tổ chức là “nền tảng hạ tầng”, thì việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Quản trị dự báo chính là đỉnh cao của mô hình quản trị công hiện đại. Khi hệ thống dữ liệu tổ chức đã đạt độ hoàn thiện và được chuẩn hóa toàn diện theo các nguyên tắc cốt lõi, bộ máy phải chuyển mạnh sang năng lực dự báo và đề xuất kịch bản, chủ động khai thác sức mạnh công nghệ số để định hình tương lai. Trên nền tảng dữ liệu lớn và các thuật toán phân tích thông minh, quản trị hành chính công sẽ thực hiện cuộc chuyển dịch bước ngoặt từ “quản trị phản ứng” (xử lý sự cố khi việc đã rồi) sang “quản trị dự báo”, có khả năng phát hiện sớm rủi ro xã hội hay điểm nghẽn pháp lý ngay từ khi mới khởi phát.

Chính nhờ năng lực dự báo đó, các cơ quan công quyền có thể chủ động hoạch định chính sách “đi trước một bước” thay vì rơi vào thế bị động. Đồng thời, Trí tuệ nhân tạo còn hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ cán bộ tự động hóa các quy trình công vụ, giải phóng sức lao động sáng tạo và nâng cao tính minh bạch trong kiểm tra, giám sát. Hiện thực hóa tầm nhìn Nghị quyết số 57-NQ/TW vì thế không chỉ giải quyết bài toán hiện tại, mà còn kiến tạo bộ máy công quyền tự học hỏi, thích ứng linh hoạt, trở thành hiện thân sinh động của nhà nước phục vụ Nhân dân, lấy công nghệ và dữ liệu làm động lực phát triển bền vững.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình, tư duy đổi mới quản trị theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW là hệ sinh thái ba tầng gắn kết: cán bộ, công chức được định hình bằng Khung năng lực nội tại gắn kết với KPI cá nhân; tổ chức được vận hành trên Khung kiến trúc số chuẩn hóa; và tương lai được dẫn dắt bởi tư duy quản trị dự báo trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo. Khi đội ngũ thực thi rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, dữ liệu thông suốt và công nghệ đồng hành, bộ máy công quyền sẽ tạo ra bước nhảy vọt về chất, đáp ứng trọn vẹn niềm tin của Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.