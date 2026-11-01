Năng lực Thành Đô Capital - doanh nghiệp đầu tư hai dự án nhà ở xã hội ở Thư Lâm, Sơn Đồng

Ngày 27/10 mới đây, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao khoảng 0,3 ha đất tại xã Sơn Đồng cho CTCP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital thực hiện Khu NOXH X1 Sơn Đồng. Mục đích sử dụng khu đất là đất ở tại đô thị, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất.

Về phương thức giao đất, Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án này được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư vào tháng 11/2025.

Ngoài Khu NOXH X1 Sơn Đồng, trước đó vào ngày 8/10, UBND TP Hà Nội cũng đã giao cho Thành Đô Capital khoảng 0,8 ha đất tại xã Thư Lâm để thực hiện Khu NOXH xã Thư Lâm. Trong tổng diện tích này có khoảng 0,6 ha đất NOXH cao tầng theo quy hoạch và khoảng 0,2 ha đất xây dựng nhà ở thương mại liền kề.

Một góc xã Thư Lâm. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Thành Đô Capital tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Công nghiệp Thành Đô thành lập vào cuối năm 2022, ban đầu hoạt động chính trong mảng xây dựng nhà ở với vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ông Trần Đình Sơn.

Tháng 7/2025, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn lên 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân: Nguyễn Văn Nhật (53%); Đàm Thị Phương Anh (2%) và Lương Thị Xuân (45%).

Tháng 10 cùng năm, Thành Đô Capital tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Hiện ông Trần Đình Sơn là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Trụ sở đặt tại phường Dương Nội, Hà Nội.

Bà Lương Thị Xuân đang là cổ đông nắm 50% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings. Doanh nghiệp này thành lập tháng 11/2024, ban đầu thuộc sở hữu của ông Trần Đình Sơn. Tính đến tháng 7/2026, An Bình Phát Holdings có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Hiện nay, An Bình Phát Holdings đang liên danh cùng CTCP Xây dựng Hải Sơn đầu tư Khu NOXH HH5 Long Biên tại tại lô đất A4/HH5, phường Bồ Đề. Dự án này được Hà Nội giao đất hồi tháng 8, quy mô 1,2 ha, tổng mức đầu tư 834 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, hồi tháng 5/2026, các cá nhân Trần Thị Lương, Nguyễn Văn Nhật và Trần Đình Sơn đã góp vốn thành lập một doanh nghiệp mới là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thịnh Vượng 369 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Hà Đông.

Đến ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Nhật và ông Trần Đình Sơn tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu đô thị Tây Đô với tỷ lệ lần lượt là 95% và 5%. Tổng Giám đốc doanh nghiệp là ông Trần Đình Sơn, trụ sở đặt chung với Thành Đô Capital.