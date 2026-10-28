Năng lực Tập đoàn 136 sắp đầu tư tổ hợp nhà ở thương mại 1.167 tỷ đồng cạnh Sân bay Cát Bi

UBND TP Hải Phòng vừa qua đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Thành Tô, quận Hải An (nay là phường Hải An).

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích hơn 5,4 ha. Trong đó khoảng 2,4 ha đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất giáo dục; hơn 3 ha không tính tiền sử dụng đất/thuê đất bố trí xây chung cư NOXH và hạ tầng kỹ thuật.

Khu đất thuộc vị trí 1 đường Bùi Viện. Phía nam giáp khu đất mở rộng sân bay Cát Bi; phía bắc giáp khu nhà ở tái định cư Đằng Lâm 2; phía đông giáp khu nhà ở thương mại; phía tây giáp khu đất xây trường tiểu học Cát Bi.

Hiện trạng khu đất đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông đã được kết nối. Nhà nước đã đầu tư chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Tổng giá trị trúng đấu giá khu đất khoảng 518 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá là CTCP Tập đoàn 136. Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp sẽ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại phường Hải An với tổng vốn khoảng 1.167 tỷ đồng.

Một góc trung tâm TP Hải Phòng - Ảnh: Nhật Linh.

Loạt dự án lớn của Tập đoàn

Tập đoàn 136 trước đây có tên cũ là CTCP 136 Việt Nam, thành lập từ năm 2014 và có trụ sở tại phường Phương Liệt, Hà Nội, hoạt động chính trong mảng kiểm tra, phân tích kỹ thuật xây dựng. Tính đến tháng 6/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 666 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2024, liên danh Tập đoàn 136 – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Hoa được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đầu tư khu dân cư mới kết hợp thương mại dịch vụ tổng hợp phía Tây thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (hơn 382 tỷ đồng).

Đến giữa năm 2025, Tập đoàn 136 tiếp tục đăng ký đầu tư nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (cũ). Dự án này có tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, quy mô khoảng 734 căn hộ.

Tại Bắc Ninh, Tập đoàn 136 là chủ đầu tư Khu đô thị mới kết hợp công viên chuyên đề tại phường Phương Liễu. Dự án có diện tích khoảng 21,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.637 tỷ đồng.

Theo Báo Đấu thầu, Tập đoàn 136 từng tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thanh máy, thang cuốn thuộc Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Doanh nghiệp cũng từg cung cấp và lắp đặt thang máy cho Học viện Tài chính…

Một góc TP Hải Phòng - Ảnh: Báo Hải Phòng.

Bóng dáng của Viresco

Hiện nay, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Tập đoàn 136 là ông Nguyễn Đăng Quân (sinh năm 1995). Theo tìm hiểu, ông Quân đang đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của CTCP Địa ốc Vĩnh Long (Viresco).

Viresco tiền thân là Công ty Kinh doanh Nhà Vĩnh Long thành lập năm 1993, đến năm 1997 đổi tên thành Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Vĩnh Long – trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Năm 2004, doanh nghiệp này cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Địa ốc Vĩnh Long.

Tính đến 31/3/2022, Viresco có vốn điều lệ hơn 24 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông tổ chức: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 73,03%; Công ty TNHH Nhà hàng Thương mại và Thiết kế Xây dựng Như Thủy (10,18%); CTCP Cảng Vĩnh Long (7,62%).

Viresco có đầu tư một số dự án bất động sản ở khu vực Vĩnh Long. Đơn cử như khu đất 5,6 ha tại huyện Long Hồ (cũ), Viresco góp vốn 50% và liên doanh đầu tư cùng Cảng Vĩnh Long.

Doanh nghiệp cũng sở hữu khu đất 2,3 ha tại phường 3, TP Vĩnh Long (cũ) đang triển khai làm dự án thành phần thuộc Khu nhà ở Bình Minh. Ngoài ra, Viresco còn quản lý một số khu đất ở TP Vĩnh Long (cũ), gồm khu đất 91 – 93 Phạm Thái Bường và 80A Trần Phú.

Vào tháng 7/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã công bố kết quả chào bán cạnh tranh toàn bộ cổ phần của SCIC tại Viresco với giá khởi điểm hơn 75 tỷ đồng. Kết quả, có một nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá lô cổ phần này.

Danh tính nhà đầu tư trúng đấu giá không được công bố, song đến tháng 8/2022, Viresco đã công bố ông Nguyễn Đăng Quân là Chủ tịch HĐQT mới kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.