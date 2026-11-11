Sau hơn 5 tháng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học trên toàn quốc, thị trường xăng dầu cơ bản duy trì ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, chưa ghi nhận tình trạng mất cân đối cung – cầu.

Năng lực phối trộn xăng sinh học vượt nhu cầu tiêu thụ khoảng 30%

11 doanh nghiệp có năng lực phối trộn 1,410 triệu m³/tháng

Thông tin về tình hình triển khai xăng sinh học, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được củng cố. Hiện cả nước có 11 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này, với tổng công suất đạt 1,410 triệu m³/tháng.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học hiện vào khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực phối trộn đang cao hơn nhu cầu khoảng 30%, tạo dư địa cần thiết để chủ động nguồn cung trong trường hợp phát sinh sự cố hoặc biến động trong quá trình sản xuất, phân phối.

Đối với nguồn cung xăng sinh học E100, khả năng cung ứng từ các nhà máy trong nước tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, 3 nhà máy đang được triển khai, được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung năng lực sản xuất trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, với nhu cầu thị trường ổn định, một số nhà máy từng tạm dừng hoạt động có thể khôi phục sản xuất, qua đó tạo thêm nguồn cung, thậm chí hình thành năng lực sản xuất mới. Đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm tính ổn định của toàn bộ chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Thực tế tiêu thụ cho thấy xăng sinh học đã dần trở thành lựa chọn chủ yếu trên thị trường. Lũy kế từ ngày 1/6/2026 đến ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m³.

Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, còn xăng E5 chiếm 7,91%. Tỷ trọng này cho thấy xăng E10 đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong cơ cấu tiêu thụ xăng sinh học sau khi được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và kiểm soát chất lượng xăng sinh học cũng được Bộ Công Thương chú trọng triển khai.

Bộ Công Thương cho biết đã tiếp nhận 315 ý kiến liên quan đến xăng sinh học. Trong đó, riêng tháng 6 và tháng 7 có 314 ý kiến. Đáng chú ý, đến tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gửi đến Bộ gần như không còn.

Đối với tác động của chính sách sử dụng xăng sinh học đến môi trường và chất lượng không khí, Bộ Công Thương nhận định thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc tại các địa điểm còn có sự khác biệt, chưa đủ cơ sở để phản ánh tác động mang tính hệ thống.