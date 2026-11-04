Năng lực của MBLand Đà Nẵng - doanh nghiệp đề xuất hai dự án 10.500 tỷ đồng ở biển Mỹ Khê và Hội An

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp ngành du lịch vừa qua, đại diện CTCP MBLand Đà Nẵng đã đặt vấn đề tham gia nghiên cứu, đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại bãi biển Mỹ Khê, góp phần phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Đề xuất của doanh nghiệp là đầu tư tổ hợp kinh tế đêm, nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực mang tên MBLand Mỹ Khê Paradise tại số 268 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn. Khu đất có diện tích 11.465 m2, nằm ở vị trí hai mặt tiền, đối diện bãi biển Mỹ Khê và khu phố du lịch An Thượng.

Tổ hợp có tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, triển khai trong 3 giai đoạn. Các hạng mục chính gồm khu kinh tế đêm khoảng 8.000 m2, khối khách sạn - văn phòng 10 tầng và tuyến đường nội khu kết nối đường Trần Bạch Đằng với đường Võ Nguyên Giáp, mở lối đi từ khu phố An Thượng ra biển Mỹ Khê.

Trong đó, khu kinh tế đêm dự kiến tích hợp các hoạt động ẩm thực quốc tế, chợ hải sản - ẩm thực Vạn Chài, vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP, sân khấu biểu diễn và tổ chức sự kiện.

Khối khách sạn - văn phòng được đề xuất xây dựng cao 10 tầng, quy mô 400 phòng. Khối đế thương mại bố trí các không gian ẩm thực, trung tâm sự kiện và triển lãm nghệ thuật đương đại, kết hợp dịch vụ lưu trú với các hoạt động giải trí và trải nghiệm văn hóa.

Theo tiến độ dự kiến của doanh nghiệp, khu kinh tế đêm sẽ khởi công vào tháng 11/2026, dự kiến đón khách từ tháng 4/2027. Khối khách sạn - văn phòng dự kiến khởi công ngày 30/4/2027.

Bên cạnh các hạng mục trên, doanh nghiệp đề xuất đầu tư cầu đi bộ cảnh quan bắc qua đường Võ Nguyên Giáp, kết nối tổ hợp với bãi biển bằng nguồn vốn tự có; đồng thời đề nghị được giao khai thác hoặc tham gia đấu thầu khai thác dịch vụ du lịch trên bãi biển Mỹ Khê, khu vực đối diện dự án. Các đề xuất này đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và đang xem xét.

Cùng với đề xuất đầu tư tổ hợp kinh tế đêm tại biển Mỹ Khê, MBLand Đà Nẵng dự kiến phát triển Khu đô thị Đồng Nà - Bến Trễ tại phường Hội An Tây thành khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên MBLand Retreat sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 5.500 tỷ đồng.

Phối cảnhMBLand Mỹ Khê Paradise. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng).

MBLand Đà Nẵng thành lập năm 2016, hiện có trụ sở tại Bạch Đằng Complex, phường Hải Châu. Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư của 5 dự án và đang nghiên cứu đầu tư thêm 4 dự án ở khu vực Duy Xuyên, Thăng Bình và Hội An.

Trước đây, MBLand Đà Nẵng công ty con do CTCP Tổng Công ty MBLand (MBLand Holdings) nắm 69,57% tỷ lệ sở hữu, tính đến 30/6/2018.

MBLand tiền thân là CTCP Địa ốc MB (MBLand) ra đời năm 2008. Tính đến tháng 9/2018, MBLand có vốn điều lệ khoảng 630 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) nắm 65,29% và Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH (VNH) nắm 31,02%.

Danh mục dự án bất động sản giai đoạn trước đây do MBLand phát triển có Golden Field Mỹ Đình (Hà Nội); Pan Pacific Danang Resort (Đà Nẵng); khu nghỉ dưỡng Resilient Field (Khánh Hòa); MB Grand Tower 63 Lê Văn Lương (Hà Nội); tổ hợp Vườn Đào - Tây Hồ (Hà Nội)...

Tháng 10/2018, VNH đã bán đấu giá toàn bộ cổ phần sở hữu tại MBLand với giá khởi điểm gần 251 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là CTCP Tập đoàn Mường Phăng (nay là V.O.I Holdings). Đến tháng 11/2018, MBAMC cũng công bố hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại MBLand cho đối tác.

Ngay sau đó, MBLand tiến hành tái cơ cấu mô hình tổ chức với đội ngũ ban điều hành mới, hoạch định lại mô hình kinh doanh theo hướng tài chính dịch vụ bất động sản, dựa trên các trụ cột chiến lược là phát triển bất động sản, M&A và Tổng thầu EPC.

Tháng 11/2018, ông Phạm Gia Long - Chủ tịch V.O.I Holdings xuất hiện tại MBLand với vai trò Tổng Giám đốc.

V.O.I Holdings có tên đầy đủ là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam (V.O.I Holdings). Ngoài V.O.I Holdings, ông Phạm Gia Long đang đồng thời là Chủ tịch HĐQT TNT Group, Thành viên HĐQT - Chủ tịch Chiến lược của MBLand.

Bạch Đằng Complex - nơi đặt trụ sở của MBLand Đà Nẵng. (Ảnh: Tasmania Partners).

Trở lại với MBLand Đà Nẵng, tháng 1/2019, ông Phạm Gia Long tiếp tục được công bố là Tổng Giám đốc của đơn vị này. Tháng 3/2022, MBLand Đà Nẵng tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

V.O.I Holdings của ông Phạm Gia Long không phải nhà đầu tư duy nhất hiện diện tại MBLand Đà Nẵng.

Tháng 2/2025, MBLand Đà Nẵng công bố Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật là ông Vũ Thành Huế - người được biết đến là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Tasmania Partners.

Tasmania Partners là tập đoàn đa ngành thành lập từ năm 2015, có trụ sở ở TP HCM. Danh mục công ty con/công ty liên kết của Tasmania Partners công bố có cả MBLand Holdings, MBLand Đà Nẵng, Tonkin Properties và cả F&S Investment (đơn vị từng tham gia đấu giá mua cổ phần MBLand vào năm 2018 đã đề cập ở trên)...

Theo giới thiệu,Tasmania Partners có các dự án trọng điểm tại Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Hà Nội, Quảng Ninh, Nha Trang và TP HCM. Có thể kể đến như Khu đô thị Đện Bàn, Khu đô thị Bến Trễ, Thảo Điền Boutique Marina, Bạch Đằng Complex, Tổ hợp T18 ven biển Mỹ Khê...

Bên cạnh đó, Tasmania & Partners còn hợp tác với nhiều đối tác tại thị trường Châu Âu và Châu Á để mở rộng đầu tư và phát triển tại Úc, Singapore, Hungary, Thái Lan, Hy Lạp... dưới các thương hiệu Blooming Elite, Sentosa Holdings và Moni Galery...