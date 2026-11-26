Phiên khai mạc Hội nghị khoa học Huyết học-Truyền máu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: GIA THẮNG)

Trong hai ngày 26 và 27/11, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp Hội Huyết học-Truyền máu Việt Nam, các bệnh viện, trung tâm huyết học-truyền máu trên cả nước tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học-Truyền máu toàn quốc năm 2026.

Hội nghị được tổ chức định kỳ hai năm một lần, trở thành diễn đàn học thuật quy mô, uy tín để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ y tế trong cả nước trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn cũng như các tiến bộ chuyên môn của ngành huyết học-truyền máu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương: Bên cạnh các báo cáo chuyên môn từ nhiều chuyên gia huyết học-truyền máu trong nước, hội nghị có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Australia, Anh, Đức, Đan Mạch, Singapore, mang đến những cập nhật tiến bộ trên thế giới trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý huyết học đang rất được quan tâm hiện nay như: liệu pháp tế bào CAR-T, ghép tế bào gốc, điều trị các bệnh lơxemi (bạch cầu), u lympho...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: GIA THẮNG)

Trong hai ngày sẽ có hơn 100 báo cáo khoa học được công bố tại 4 phiên toàn thể, 13 phiên chuyên đề và 2 phiên thi báo cáo viên trẻ. Các chuyên đề tại hội nghị tập trung vào những chuyên đề huyết học lâm sàng; ghép tế bào gốc và ngân hàng tế bào gốc; truyền máu; đông cầm máu; huyết học cận lâm sàng; miễn dịch-di truyền; dược lâm sàng. Thông qua các báo cáo khoa học và thảo luận chuyên sâu, hội nghị góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn và khuyến khích ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác khám, chữa bệnh.

Tại hội nghị năm nay, những vấn đề xã hội và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bệnh máu cũng được quan tâm, thảo luận. Đây là góc nhìn có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe, không chỉ tập trung vào hiệu quả chẩn đoán và điều trị mà còn chú trọng đến sức khỏe tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài cho người bệnh.

Đông đảo các chuyên gia quốc tế dự và báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: GIA THẮNG)

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế khẳng định: Một hệ thống y tế hiện đại không thể thiếu một hệ thống huyết học phát triển chuyên sâu và một mạng lưới truyền máu có khả năng đáp ứng kịp thời, an toàn, hiệu quả trong mọi tình huống, từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường quy đến cấp cứu thảm họa, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Tại Việt Nam, chuyên ngành huyết học-truyền máu đã có những bước tiến quan trọng, từ chẩn đoán hình thái tế bào, miễn dịch, di truyền tế bào đến sinh học phân tử, giải trình tự gen, ghép tế bào gốc tạo máu và các phương pháp điều trị nhắm trúng đích… đang từng bước tiếp cận và làm chủ những thành tựu của y học hiện đại. Sự phát triển của chuyên ngành đã mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh mà trước đây chúng ta còn rất hạn chế về phương pháp và khả năng can thiệp.

Cùng với đó, công tác vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản và cung ứng máu, chế phẩm máu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, khoa học hơn, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: CHÍ HIẾU)

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nêu rõ: Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới của nền y học thế giới. Y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu đang từng bước làm thay đổi căn bản phương thức chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh. Huyết học là một trong những chuyên ngành có điều kiện tiếp cận sớm và ứng dụng sâu rộng những thành tựu này.

Vấn đề đặt ra là sẽ tham gia vào quá trình phát triển đó như thế nào? Chỉ tiếp nhận những thành tựu của thế giới hay từng bước trở thành những người làm chủ công nghệ, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp tri thức cho nền y học quốc tế. Chúng ta cần lựa chọn con đường thứ hai.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra những yêu cầu mới đối với toàn ngành y tế. Đây không chỉ là định hướng phát triển chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của mỗi cơ sở y tế, mỗi nhà quản lý, mỗi thầy thuốc và mỗi nhà khoa học đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chuyên gia quốc tế báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: CHÍ HIẾU)

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành huyết học-truyền máu tập trung phát triển khoa học công nghệ, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và tiến tới phát triển y học chính xác trong chuyên ngành huyết học. Cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu về sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch, ghép tế bào gốc tạo máu, điều trị nhắm trúng đích; đồng thời chủ động nghiên cứu, tiếp cận các liệu pháp tế bào, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen tiên tiến trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện khoa học, pháp lý và đạo đức nghiên cứu.

Đặc biệt, cần quan tâm nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, đặc điểm di truyền và đáp ứng điều trị của người bệnh Việt Nam, từ đó xây dựng các chiến lược chẩn đoán, điều trị phù hợp với thực tiễn nước ta.

Các cơ sở y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành huyết học-truyền máu đồng bộ, liên thông trên phạm vi toàn quốc; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tầng nguy cơ, tiên lượng và cá thể hóa điều trị. Mặt khác, chủ động nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về các bệnh lý huyết học, ghép tế bào gốc tạo máu, người hiến máu và hệ thống quản lý nguồn máu, chế phẩm máu có khả năng kết nối, liên thông với hệ thống dữ liệu y tế quốc gia. Cần từng bước nâng cao năng lực dự báo nhu cầu sử dụng máu, theo dõi nguồn máu dự trữ, truy xuất nguồn gốc và điều phối máu giữa các khu vực trên cơ sở dữ liệu được cập nhật kịp thời.

Các đơn vị củng cố hệ thống truyền máu quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, chủ động và bền vững, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Đồng thời, quản trị đồng bộ toàn bộ chuỗi truyền máu, từ phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, vận chuyển đến sử dụng máu và giám sát các tai biến, phản ứng bất lợi liên quan đến truyền máu. Cần xây dựng cơ chế phối hợp, điều phối nguồn máu hiệu quả giữa các vùng, miền, hạn chế tình trạng thiếu máu cục bộ, mất cân đối giữa cung và cầu, đồng thời giảm thiểu lãng phí máu và chế phẩm máu.

Trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên. (Ảnh: GIA THẮNG)

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị các đơn vị tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn giữa các vùng, miền. Các giáo sư, các chuyên gia đầu ngành không chỉ tiếp tục cống hiến về chuyên môn, khoa học mà còn dành nhiều tâm huyết hơn nữa cho công tác đào tạo, dìu dắt và phát triển thế hệ kế cận. Bên cạnh việc phát triển các trung tâm chuyên sâu, cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và xây dựng mạng lưới hội chẩn từ xa cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Bộ Y tế đề nghị Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp Hội Huyết học-Truyền máu Việt Nam và các cơ sở chuyên khoa trên cả nước nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển chuyên ngành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định rõ năng lực nào phải làm chủ trong nước, kỹ thuật nào cần tập trung tại các trung tâm chuyên sâu, dịch vụ nào phải được chuyển giao rộng rãi để người dân có thể tiếp cận ngay tại địa phương.