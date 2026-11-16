Năng lực chủ mới thay AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại dự án 13.000 tỷ đồng ở Mê Linh

Đáng chú ý, pháp nhân này có lịch sử gắn với nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời có những mối liên hệ về nhân sự và hoạt động đầu tư với R&H Group, Vinahud.

UBND TP Hà Nội mới đây chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị AIC tại xã Mê Linh. Tiếp đó, ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án.

Đáng chú ý, ngày 10/11, thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung tại quyết định ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về việc giao đất đợt 1 để thực hiện dự án Khu đô thị AIC.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án vẫn mang tên Khu đô thị AIC nhưng có tên thương mại mới là Diamond Flora. Đồng thời, pháp nhân được giao đất được cập nhật từ Công ty Cổ phần Bất động sản AIC thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà VINAHUD, số 105 Nguyễn Bá Khoản, phường Yên Hòa, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động từ ngày 27/2/2008, với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Người đại diện theo pháp luật của Hoa Thủ Đô hiện là ông Trương Quang Minh. Đáng chú ý, ông Minh cũng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD (mã chứng khoán: VHD).

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị AIC Mê Linh

Từ Bất động sản AIC đến Hoa Thủ Đô: Những mối liên hệ với R&H Group, Vinahud

CTCP Bất động sản AIC được thành lập tháng 2/2008 với vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp tổng cộng 185 tỷ đồng, tương đương 52,85% vốn điều lệ.

Đến tháng 3/2022, Bất động sản AIC thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Phạm Hữu Trung, khi đó là Tổng giám đốc, sang ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Tuấn sau đó đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp. Cùng giai đoạn, công ty tăng vốn điều lệ lên 2.160 tỷ đồng và chuyển trụ sở về tầng 3, tòa nhà Vinahud, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cũng từng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Bất động sản Prime Land, CTCP Tập đoàn R&H (R&H Group) và CTCP R&H Construction. Theo thông tin về cơ cấu sở hữu tại một số thời điểm, Prime Land và R&H Group từng nắm giữ toàn bộ vốn của Bất động sản AIC.

Trong nhóm doanh nghiệp có liên hệ với Bất động sản AIC, R&H Group được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu 999 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm ông Trương Quang Minh góp 699,3 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn; bà Phạm Thị Hạnh góp 249,75 tỷ đồng, tương ứng 25%; và bà Phạm Thị Hồng góp 49,95 tỷ đồng, tương ứng 5%.

Ông Trương Quang Minh, sinh năm 1975, từng giữ vị trí Giám đốc Ban Đầu tư tại Vinaconex và có nhiều năm công tác tại Công ty Xây dựng số 3 (Vinaconex 3), cũng như CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud). Tháng 4/2021, chỉ ít tuần sau khi Vinaconex thoái vốn tại Vinahud, ông Minh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này. Ông cũng từng là người đại diện theo pháp luật của R&H Group và R&H Construction.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Minh Tuấn từ tháng 5/2022 đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vinahud, bên cạnh các vai trò điều hành và đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp liên quan như Bất động sản AIC, Prime Land và R&H Group. Như vậy, ông Minh và ông Tuấn là hai nhân sự có vai trò kết nối giữa R&H Group, Bất động sản AIC và Vinahud trong các giai đoạn trước.

Mối liên hệ giữa R&H Group và Vinahud còn thể hiện qua hoạt động đầu tư tại Mê Linh. Năm 2023, Vinahud nhận chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng từ R&H Group. Thông qua doanh nghiệp này, Vinahud từng nắm gần 40% vốn tại Prime Land – pháp nhân liên quan đến dự án Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong. Sau đó, Vinahud đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Mê Linh Thịnh Vượng cho Mê Linh Homes.

Những dữ liệu trên cho thấy các mối liên hệ về nhân sự và hoạt động đầu tư giữa Bất động sản AIC, R&H Group, Prime Land và Vinahud trong những giai đoạn nhất định.

Khu đô thị AIC có quy mô gần 90 ha, tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng

Theo hồ sơ điều chỉnh, Khu đô thị AIC có diện tích đất được giao hơn 895.557 m2, tương đương gần 89,6 ha. Tổng diện tích nghiên cứu dự án hơn 93,9 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 26.000 người và tổng mức đầu tư khoảng 13.181 tỷ đồng.

Quy hoạch dự án gồm 11 lô đất hỗn hợp thương mại, khách sạn, văn phòng và chung cư cao tối đa 32 tầng; hai lô chung cư cao tối đa 25 tầng. Ngoài ra còn có 69 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng và các lô nhà liền kề cao tối đa 4 tầng.

Khu đô thị AIC được chấp thuận đầu tư và giao đất từ năm 2008. Tuy nhiên, dự án chậm triển khai trong nhiều năm do vướng mắc chồng lấn diện tích với Khu nhà ở Hoàng Vân, đồng thời trải qua các đợt thanh tra vào năm 2019 và 2021.

Tháng 4/2022, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đến tháng 4/2026, một số ô đất tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai từ quý II/2026 đến quý III/2028 và hoàn thành xây dựng trong giai đoạn quý III/2028 - quý II/2029.

Sau gần 18 năm kể từ quyết định giao đất ban đầu, Khu đô thị AIC đang có những chuyển động mới về pháp lý và tên thương mại. Việc cập nhật pháp nhân đứng tên giao đất sang Hoa Thủ Đô cũng đặt doanh nghiệp này vào vị trí đáng chú ý trong quá trình triển khai Diamond Flora. Tuy nhiên, tiến độ thực tế của dự án vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thiện thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng trong thời gian tới.