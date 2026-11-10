Năng lực An Thịnh Phát, doanh nghiệp sắp ra hàng 540 căn NOXH gần Sân bay Vinh

Sở Xây dựng Nghệ An vừa đăng tải thông tin công trình nhà ở xã hội B1, B2 (Vị trí 2) thuộc dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, phường Vinh Hưng do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Dự án này được khởi công vào ngày 16/9, dự kiến hoàn thành và bàn giao trong quý IV/2027. Hạng mục chính của dự án là hai tòa NOXH B1 và B2, cao 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 10.900 m2, cung cấp tổng cộng 173 căn NOXH.

Các căn hộ dự án có diện tích khoảng 28,5 – 70 m2, giá bán bình quân tạm tính khoảng 21 triệu đồng/m2. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký từ ngày 1/12.

Trước đó vào ngày 16/10, Sở Xây dựng Nghệ An cũng đã thông báo điều kiện NOXH hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối công trình NOXH A1, A2, A3, A4 thuộc dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, do An Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

NOXH A1, A2, A3, A4 có diện tích khoảng 8.300 m2, gồm 4 tòa nhà cao 5 tầng, cung cấp 367 căn hộ NOXH với diện tích thông thủy 32,5 - 69,5 m2/căn, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027. Giá bán tạm tính khoảng 23 triệu đồng/m2.

Dự án của liên danh Trường Sơn - Phục Hưng Holdings

Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư từ năm 2021, tổng diện tích khoảng 18 ha, thuộc địa bàn các xã Nghi Kim và Nghi Liên, TP Vinh (cũ).

Dự án được chia thành hai khu: Khu đô thị Bắc Nghi Kim (12,7 ha), gồm 366 căn nhà liền kề; 24 căn biệt thự; 4 tòa NOXH với 367 căn hộ. Còn Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim có diện tích 5,2 ha, trong đó bố trí 151 lô nhà ở liền kề và hai tòa NOXH với 173 căn hộ.

Sơ bộ tổng chi phí đầu tư toàn dự án là 1.195 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 55 tỷ đồng.

Công trường dự án Nghi Kim - Ảnh: Phục Hưng Holdings.

Về chủ đầu tư, An Thịnh Phát được thành lập vào tháng 1/2022, trụ sở đặt tại xã Nghi Phú, TP Vinh (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An). Tính đến 30/9, An Thịnh Phát có vốn điều lệ 255 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn góp 67,56% và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) nắm 32,44%.

Xây dựng Trường Sơn là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào năm 2001, có trụ sở ở Nghệ An. Tính đến tháng 3/2021, Trường Sơn có vốn điều lệ 595 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Khang nắm giữ 40,713% và bà Ngô Thị Hoa sở hữu 29,287%.

Đến tháng 8/2023, doanh nghiệp tiến hành tăng vốn lên 810 tỷ đồng. Tại lần đăng ký thay đổi mới nhất ngày 29/9, Chủ tịch HĐQT của Trường Sơn là ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc là ông Ngô Xuân Giáp. Tại Nghệ An, Trường Sơn được biết đến là chủ đầu tư của Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh (6,3 ha).

Còn Phục Hưng Holdings là nhà thầu xây dựng có tiếng trên thị trường bất động sản. Doanh nghiệp này từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn ở TP HCM và Hà Nội như Florence Tower, Mỹ Đình Pearl, The Zen Residence, Golden Land Buildings, Starlake - Daewoo,...

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Phục Hưng cho biết, dự án Nghi Kim - Nghệ An Phục Hưng đang liên danh với một cổ đông. Trong này chia ra thành hai dự án nhỏ, trong đó Khu nhà ở Nghi Kim 100% thuộc sở hữu của Phục Hưng.