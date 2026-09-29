Nâng kỹ năng văn nghệ cơ sở, phát huy giá trị văn hóa ở Mường Pồn

Lớp tập huấn có sự tham gia của 60 học viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu đến từ các bản trên địa bàn xã Mường Pồn

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng; kỹ năng biên tập, dàn dựng chương trình; bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được thực hành các trò chơi dân gian, xây dựng và tập luyện các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc. Từ đó, từng bước nâng cao kỹ năng tổ chức, biểu diễn, đồng thời có thêm kinh nghiệm xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và phục vụ du khách.

Việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn tại xã Mường Pồn góp phần củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Đây là những nhân tố trực tiếp duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng, tham gia bảo tồn, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Từ những làn điệu dân ca, điệu múa, âm nhạc và trò chơi dân gian truyền thống, hoạt động văn nghệ cơ sở góp phần hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo thêm không gian để những giá trị văn hóa được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống.

Thông qua lớp tập huấn, các hạt nhân văn nghệ tại xã Mường Pồn được nâng cao năng lực tổ chức, dàn dựng và biểu diễn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Việc gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc mà còn mở thêm cơ hội tạo sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân ở Mường Pồn.