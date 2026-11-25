Các đại biểu, khách mời tham gia tọa đàm “Bảo hiểm nông nghiệp: Bước tiến thể chế, làm sao để chính sách chạm tới tam nông?”. Ảnh: BTC

Tại tọa đàm “Bảo hiểm nông nghiệp: Bước tiến thể chế, làm sao để chính sách chạm tới tam nông?” do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức sáng 25/11, vấn đề chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người sản xuất được đặt ra như một trong những điều kiện để chính sách bảo hiểm nông nghiệp phát triển thực chất.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, khó khăn lớn của doanh nghiệp bảo hiểm là nguy cơ tổn thất đồng thời trên diện rộng. Một trận bão có thể gây thiệt hại cho nhiều diện tích, cơ sở sản xuất cùng tham gia bảo hiểm, tạo áp lực lớn lên khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Vì vậy, bà đề xuất nghiên cứu cơ chế đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm và chia sẻ phần rủi ro thảm họa vượt quá khả năng chịu đựng của thị trường. Nếu sử dụng nguồn lực công, cần quy định rõ ngưỡng kích hoạt, giới hạn trách nhiệm ngân sách và phần tổn thất doanh nghiệp phải tự chịu hoặc chuyển giao qua tái bảo hiểm.

Tăng hỗ trợ phí, mở rộng dư địa cho doanh nghiệp

Nghị định 346/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, được kỳ vọng tạo chuyển biến cho thị trường sau nhiều năm triển khai còn khiêm tốn.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm tối đa đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nâng lên 95%; cá nhân không thuộc hai nhóm này được nâng từ 20% lên 50%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện, mức hỗ trợ tối đa là 30%.

Cùng với mở rộng đối tượng và sản phẩm được bảo hiểm, Nghị định tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động thiết kế sản phẩm, không còn bắt buộc phải có chi nhánh tại địa bàn triển khai và được tiếp cận các nguồn dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro.

Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), việc hoàn thiện quy định về dữ liệu bảo hiểm theo chỉ số thời tiết và viễn thám, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý và tổ chức cung cấp dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở phát triển sản phẩm phù hợp với từng địa phương.

Dữ liệu minh bạch cũng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thẩm định và đánh giá rủi ro khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tối ưu chi phí triển khai, xem xét giảm phí bảo hiểm cho người dân.

Tuy nhiên, việc mở rộng cơ chế chính sách chưa đồng nghĩa những khó khăn trong triển khai đã được giải quyết. Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dữ liệu phục vụ bảo hiểm hiện vẫn phân tán, chủ yếu được kiểm đếm, liệt kê trong các bảng riêng lẻ, chưa hình thành hệ thống quản trị đồng bộ.

Doanh nghiệp cần thông tin về thời tiết, mùa vụ, năng suất, sản lượng và lịch sử thiệt hại để đánh giá rủi ro, tính phí cũng như xây dựng sản phẩm phù hợp với từng địa bàn. Đặc biệt, với bảo hiểm theo chỉ số thời tiết và viễn thám, chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định điều kiện chi trả.

Chẳng hạn, có thể xuất hiện tình huống một hộ sản xuất bị thiệt hại nhưng chỉ số chung của khu vực chưa đạt ngưỡng chi trả. Vì vậy, các chỉ số được sử dụng cần có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch và có thể tra cứu, giúp người dân hiểu đúng phạm vi bảo vệ của hợp đồng, hạn chế tranh chấp khi xảy ra tổn thất.

Đưa bảo hiểm vào chuỗi liên kết sản xuất

Bên cạnh khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp, cách thức tiếp cận người sản xuất cũng quyết định khả năng mở rộng thị trường.

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Thành viên HĐQT Bảo hiểm Agribank (ABIC), bảo hiểm cần được nhìn nhận là một giải pháp quản trị rủi ro trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, thay vì chỉ là sản phẩm tài chính bán riêng lẻ cho từng hộ.

Thực tế, kênh phân phối qua Agribank hiện chiếm trên 80% số đối tượng bảo hiểm mà ABIC tiếp cận tại khu vực tam nông, theo thông tin ông Hoàng chia sẻ tại tọa đàm. Doanh nghiệp cũng định hướng kết hợp hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch với các kênh số để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Hợp tác xã và doanh nghiệp đầu mối được xem là những mắt xích quan trọng trong mô hình này, bởi có khả năng tập hợp người sản xuất, kết nối vùng nguyên liệu với các khâu cung ứng vốn, vật tư và tiêu thụ nông sản.

Từ góc độ chính sách, bà Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất nghiên cứu cơ chế chia sẻ phí bảo hiểm giữa các chủ thể trong chuỗi sản xuất, thay vì đặt phần lớn gánh nặng tài chính lên người nông dân.

Bà cũng đề xuất xem xét đưa hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp thành tiêu chí ưu tiên trong một số chương trình hỗ trợ khuyến nông, tín dụng và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cần tránh biến bảo hiểm thành điều kiện bắt buộc khiến những hộ sản xuất nhỏ chưa đủ khả năng đóng phí hoặc chưa có sản phẩm phù hợp mất cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ khác.

Một số chương trình sản xuất quy mô lớn như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể được nghiên cứu để ưu tiên triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Đây là hướng tiếp cận giúp gắn bảo hiểm với vùng sản xuất tập trung, có sự tham gia của hợp tác xã và doanh nghiệp đầu mối.

Dù vậy, hiệu quả chính sách không nên chỉ được đo bằng số hợp đồng bảo hiểm được ký kết hay mức ngân sách hỗ trợ. Theo bà Việt Nga, cần đánh giá cả số lượng người dân tham gia, khả năng giải quyết những yêu cầu bồi thường đầu tiên và việc người sản xuất có tiếp tục mua bảo hiểm cho các vụ tiếp theo hay không.

Nghị định 346 đã mở rộng cơ chế hỗ trợ và tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp tham gia. Nhưng để bảo hiểm nông nghiệp trở thành công cụ quản trị rủi ro thường xuyên, cần giải quyết đồng thời bài toán dữ liệu, chia sẻ tổn thất và tổ chức triển khai trong toàn bộ chuỗi sản xuất.