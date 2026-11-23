Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng môi trường sống tại các đô thị. Kết quả thực hiện Nghị quyết được phản ánh một phần qua các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng không khí, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, chống ngập và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các khu, cụm công nghiệp là những khu vực cần được theo dõi thường xuyên về chất lượng môi trường. Ảnh: Cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý môi trường tại Cụm công nghiệp Tiên Tiến (xã Thịnh Minh).

Riêng với chất lượng không khí, hạn chế dễ thấy là sự chênh lệch giữa số địa bàn cần đánh giá và năng lực của mạng lưới quan trắc. Hiện có 4 trạm tự động, gồm 1 trạm tại khu vực Phú Thọ cũ và 3 trạm tại khu vực Vĩnh Phúc cũ. Trong khi đó, 60 khu vực đô thị phân bố trên địa bàn rộng, khác nhau về mật độ dân cư, lưu lượng giao thông, hoạt động công nghiệp và tốc độ xây dựng.

Số liệu từ một vài vị trí riêng lẻ vì thế khó đại diện cho chất lượng không khí của toàn bộ hệ thống đô thị. Ngay cả tại nơi đã có trạm, dữ liệu cũng chưa liền mạch. Chỉ 1 trong 4 trạm hoạt động ổn định, số còn lại gặp tình trạng thiết bị hư hỏng hoặc vận hành gián đoạn. Khi trạm ngừng hoạt động, thông tin về chất lượng không khí trong khoảng thời gian đó không được ghi nhận. Cơ quan chuyên môn khó xác định nồng độ bụi và khí ô nhiễm tăng vào thời điểm nào, kéo dài bao lâu, có lặp lại hay không.

Khoảng trống dữ liệu thể hiện rõ hơn tại khu vực Hòa Bình cũ. Chất lượng không khí xung quanh ở đây được quan trắc định kỳ tại 71 điểm thuộc 7 khu vực, theo từng đợt lấy mẫu. Kết quả mới phản ánh trạng thái không khí tại một số thời điểm, chưa thể hiện được diễn biến liên tục trong ngày, giữa các tháng và trong cả năm. Khu vực này còn có 5 trạm tự động do các cơ sở sản xuất lắp đặt để theo dõi khí thải tại nguồn. Tuy nhiên, số liệu khí thải của từng cơ sở không thể thay thế dữ liệu về chất lượng không khí xung quanh tại các khu dân cư và khu vực đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu tỉnh, dữ liệu quan trắc là cơ sở để nhận diện khu vực có nguy cơ ô nhiễm, cảnh báo kịp thời và lựa chọn biện pháp kiểm soát phù hợp. Đối với 60 khu vực đô thị, số liệu phải bảo đảm tính liên tục, có độ bao phủ và đủ khả năng so sánh giữa các địa bàn. Vì vậy, mạng lưới quan trắc cần được rà soát theo đặc điểm phát triển và áp lực môi trường của từng khu vực; các trạm hiện có phải được duy trì hoạt động ổn định, đồng thời kết nối dữ liệu tự động với kết quả quan trắc định kỳ.

Khi hình thành được hệ dữ liệu thống nhất, cơ quan quản lý có thể xác định rõ chất lượng không khí đang biến động ở đâu, vào thời điểm nào và mức độ ra sao. Đây là cơ sở chuyển từ đánh giá chung trên phạm vi rộng sang lựa chọn đúng địa bàn cần tăng cường theo dõi và kiểm soát nguồn gây ô nhiễm.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu, kiểm tra chất lượng môi trường khu vực hồ Hòa Bình. Dữ liệu quan trắc là cơ sở đánh giá diễn biến môi trường tại từng địa bàn.

Trong năm 2026, phạm vi quan trắc đã được mở rộng với 280 vị trí quan trắc không khí xung quanh, thực hiện 5 đợt trong năm. Các điểm đo được bố trí tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, nút giao thông trọng điểm và khu du lịch, dịch vụ. Bụi PM10 được theo dõi tại 84 vị trí với cùng tần suất.

Việc tăng số điểm lấy mẫu giúp bổ sung dữ liệu tại những địa bàn trước đây ít được theo dõi. Tuy nhiên, 280 vị trí này là các điểm quan trắc theo đợt. Kết quả thu được giúp mở rộng phạm vi đánh giá nhưng vẫn mang tính thời điểm. Muốn theo dõi sự thay đổi theo giờ, phát hiện những đợt ô nhiễm ngắn và hình thành chuỗi số liệu phục vụ tính chỉ số chất lượng không khí, mạng lưới quan trắc tự động vẫn giữ vai trò quyết định.

Để nâng hiệu quả kiểm soát chất lượng không khí đô thị, mạng lưới quan trắc phải đồng thời bảo đảm độ bao phủ và tính liên tục. Chỉ khi dữ liệu được thu nhận ổn định, gắn với từng địa bàn và kết nối trong một hệ thống chung, tỉnh mới có thể nhận diện sớm nguy cơ, cảnh báo đúng thời điểm và lựa chọn giải pháp phù hợp. Đây là điều kiện quan trọng để quản lý môi trường đô thị bằng dữ liệu và đánh giá thực chất tiến độ hoàn thành các mục tiêu đến năm 2030.