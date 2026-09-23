Nâng hiệu quả phong trào thi đua bảo vệ biên giới

Chiều 22/9, tại TP Đồng Nai, Cụm thi đua số 5 gồm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 và công tác khen thưởng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh luận - Văn Giáp

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh luận - Văn Giáp

Trong năm, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới trên bộ, trên biển; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Các đơn vị đã kiểm soát bắt giữ hơn 6.400 vụ, gần 6.900 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật trong khu vực biên giới, đã xử lý vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 23 tỉ đồng, khởi tố 39 đối tượng liên quan đến mua bán người, các chất ma túy và các mặt hàng quốc cấm khác.

Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Minh luận - Văn Giáp

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác đối ngoại Biên phòng được các đơn vị chú trọng triển khai; các chương trình, mô hình an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua và chỉ ra phương hướng khắc phục các mặt còn hạn chế.

Bàn giao Cờ luân lưu Cụm trưởng cho đơn vị tiếp theo. Ảnh: Minh luận - Văn Giáp

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn đơn vị xuất sắc, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua; đồng thời bàn giao Cờ luân lưu Cụm trưởng cho đơn vị tiếp theo, tiếp tục tạo động lực để các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.