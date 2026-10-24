Nàng hậu xứ Thanh từng lội ruộng đi cấy giờ lấy chồng đại gia, đi nước ngoài như đi chợ

Hành trình từ nữ sinh xứ Thanh đến dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Đỗ Thị Hà là sinh viên ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sở hữu chiều cao 1,75 m, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, cô sớm gây chú ý khi tham gia các hoạt động sắc đẹp.

Tháng 11/2020, vượt qua 34 thí sinh còn lại, Đỗ Thị Hà chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 19 tuổi. Chiến thắng của nữ sinh quê Thanh Hóa thời điểm đó nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi cô còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí.

Đỗ Thị Hà thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau khi đăng quang, những hình ảnh đời thường giản dị của nàng hậu tại quê nhà như khoảnh khắc đi ủng, lội ruộng và cấy lúa từ thuở nhỏ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, mang đến góc nhìn mộc mạc, gần gũi và đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài chỉn chu, lộng lẫy trên sân khấu.

Khoảnh khắc nàng hậu lội ruộng, đi ủng và cấy lúa từ thuở nhỏ từng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau dấu mốc Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà tiếp tục đại diện nước nhà tham dự cuộc thi Miss World 2021 được tổ chức tại Puerto Rico.

Tại đấu trường nhan sắc quốc tế này, người đẹp ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt vào Top 13 chung cuộc, đồng thời đạt Top 13 phần thi Top Model, Top 16 Head to Head Challenge và Top 27 phần thi tài năng. Khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, cô vẫn tích cực góp mặt tại các sự kiện thời trang, hoạt động cộng đồng song song với việc phát triển sự nghiệp riêng.

Cuối năm 2023, Đỗ Thị Hà tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và từng đảm nhận vai trò đồng sáng lập kiêm CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ một nữ sinh đại học đăng quang ngôi vị cao nhất ở tuổi 19, cô đã từng bước xây dựng hình ảnh riêng biệt và mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi giải trí.

Đỗ Thị Hà từng đảm nhận vai trò đồng sáng lập kiêm CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế.

Hôn lễ gây chú ý với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ và cuộc sống kín tiếng sau kết hôn

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị.

Chồng của nàng hậu là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông có vốn điều lệ đạt 5.486 tỷ đồng theo thông tin công bố vào tháng 4/2026.

Chuyện tình cảm của nàng hậu cũng được dân tình quan tâm.

Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội dù từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong một số dịp.

Đến tháng 10/2025, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa cũng là lần đầu tiên người đẹp chính thức công khai hình ảnh bạn đời sau thời gian dài giữ kín.

Sáu ngày sau lễ ăn hỏi, hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, Quảng Trị với sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời, bao gồm nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Khu vực tiệc cưới rộng hơn 2.000 m² được thiết kế theo phong cách khu vườn châu Âu với hai tông màu trắng và xanh chủ đạo, trang trí nhiều hoa tươi cùng hệ thống đèn LED và màn hình lớn.

Đáng chú ý, do thời điểm diễn ra đám cưới khu vực Quảng Trị chịu ảnh hưởng của bão gây mưa lớn và gió mạnh, hàng chục xe tải và xe khách đã được huy động đậu xung quanh rạp nhằm chắn gió, hỗ trợ đội ngũ thi công gia cố mái vòm để bảo đảm an toàn trước giờ khai tiệc.

Sau lễ cưới này, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11/2025, khép lại chuỗi sự kiện cưới thu hút sự quan tâm lớn của showbiz Việt trong năm 2025.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, nàng hậu dần rút lui khỏi các sự kiện giải trí để tập trung cho công việc riêng và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Bước sang chặng đường mới sau khi lập gia đình vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như thời điểm đương nhiệm mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc cá nhân và tổ ấm nhỏ.

Dù vậy, cô vẫn duy trì được sức hút trên mạng xã hội và thường xuyên nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang thanh lịch mỗi khi đăng tải hình ảnh đời thường.

Hiện tại, nàng hậu vẫn giữ sự kín tiếng nhất định khi chia sẻ về đời sống hôn nhân, song những khoảnh khắc bên ông xã trong các dịp đặc biệt vẫn luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.