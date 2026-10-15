Nàng hậu quê Cao Bằng học tiến sĩ ở tuổi 24, sở hữu đôi chân dài 1m22, mặc bikini 'đẹp không góc chết'

Từng gây chú ý trên mạng xã hội từ khi còn nhỏ nhờ gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ, cô bé năm nào giờ đây đã trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, người đẹp còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng và sự nghiệp ngày càng phát triển.

Nhân vật được nhắc đến là Lương Thùy Linh, sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019. Đáng chú ý, mẹ của nàng hậu từng giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lương Thùy Linh đã sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô từng không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình, đặc biệt là mẹ, bởi lo ngại việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của con gái.

Năm 2019, Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Với lợi thế ngoại hình, khả năng ngoại ngữ cùng sự tự tin, cô xuất sắc lọt vào Top 12 chung cuộc, góp phần ghi dấu ấn của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Không dừng lại ở thành công trong lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp sinh năm 2000 còn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Năm 2022, cô tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Đại học Ngoại thương.

Sau khi ra trường, Lương Thùy Linh từng đảm nhận vai trò trợ giảng tại một trường đại học. Đến tháng 11/2024, cô tiết lộ đang theo học bậc tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh học vấn, lợi thế hình thể cũng giúp Lương Thùy Linh nổi bật trong làng giải trí. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1,78 m, đôi chân dài 1,22 m cùng số đo ba vòng 88-68-92 cm. Đây cũng là ưu điểm giúp cô tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Nếu trước đây thường xuất hiện trong những bộ trang phục thanh lịch, kín đáo, Lương Thùy Linh hiện ngày càng chuộng phong cách gợi cảm và phóng khoáng. Những thiết kế cắt xẻ táo bạo hoặc có độ dài ngắn được người đẹp lựa chọn để tôn lên vóc dáng nổi bật.

Chia sẻ về quan điểm ăn mặc gợi cảm, Lương Thùy Linh từng cho biết ranh giới giữa sexy và phản cảm rất mong manh. Tuy nhiên, với vai trò người của công chúng, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và là một hoa hậu, cô ý thức được đâu là giới hạn phù hợp.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lương Thùy Linh còn phát triển công việc kinh doanh, từng bước xây dựng nền tảng tài chính đáng chú ý.

Ở tuổi 26, người đẹp được cho là sở hữu căn penthouse rộng 130 m², nằm tại vị trí đắc địa và được thiết kế sang trọng với nhiều món nội thất, đồ gia dụng đắt tiền. Giá trị căn hộ được ước tính khoảng 21 tỷ đồng.

Sau 7 năm đăng quang, Lương Thùy Linh có nhiều thay đổi về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Từ cô gái trẻ gây chú ý bởi vẻ ngoài trong trẻo, nàng hậu ngày càng trưởng thành, quyến rũ và bản lĩnh hơn. Sự kết hợp giữa nhan sắc, học vấn cùng những dấu ấn trong nghệ thuật và kinh doanh giúp cô trở thành gương mặt được công chúng quan tâm.