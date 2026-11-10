Nàng hậu kín tiếng bậc nhất Việt Nam: Từng lọt top 15 thế giới, nay chọn cuộc sống bình dị

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 và lọt top 15 Hoa hậu Thế giới 2003, Phạm Thị Mai Phương không theo đuổi con đường nghệ thuật mà lựa chọn du học, làm công chức và xây dựng tổ ấm riêng tại quê nhà Hải Phòng.

Ảnh: Báo Tiền Phong.

Hoa hậu Mai Phương từng lọt top 15 thế giới

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Thị Mai Phương bất ngờ xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời. Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1985 tham gia một hoạt động của cuộc thi sau nhiều năm sống kín tiếng.

Ở tuổi 41, Mai Phương vẫn gây chú ý với gương mặt thanh tú và vẻ ngoài trẻ trung. Nhiều khán giả nhận xét cô gần như không thay đổi nhiều so với thời điểm đăng quang cách đây 24 năm.

Năm 2002, khi còn là học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Mai Phương bất ngờ đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trí tuệ cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được công chúng yêu mến.

Một năm sau, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2003 và xuất sắc lọt top 15 chung cuộc. Thành tích này được xem là dấu mốc đáng nhớ của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế thời điểm đó.

Chia sẻ về trải nghiệm năm xưa, người đẹp từng cho biết cô rất bất ngờ và hạnh phúc khi đạt được kết quả ngoài mong đợi. Là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi, cô nhận được sự hỗ trợ từ ban tổ chức về trang phục cũng như tinh thần.

Rời xa showbiz, cuộc sống bình yên

Sau thành công tại các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Mai Phương không lựa chọn con đường nghệ thuật như nhiều hoa hậu cùng thời. Thay vào đó, cô sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton.

Sau khi hoàn thành việc học, người đẹp trở về Việt Nam và công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực III.

Quyết định rời xa ánh hào quang từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, Mai Phương chọn hướng đi riêng, tập trung cho công việc ổn định thay vì tận dụng danh tiếng để hoạt động trong showbiz.

Trong nhiều năm, cô gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, ít trả lời phỏng vấn và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội.

Hoa hậu Mai Phương làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đáng chú ý mới đây, sự xuất hiện của Mai Phương trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của truyền thông bởi cô hiếm khi tham gia các sự kiện showbiz.

Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương vẫn là một trong những hoa hậu có cuộc sống kín tiếng nhất làng giải trí Việt. Không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi trở lại các sự kiện sắc đẹp.

Lần xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2026 một lần nữa khiến khán giả nhớ đến người đẹp từng làm nên dấu ấn cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Với Mai Phương, dường như danh hiệu hoa hậu không phải con đường duy nhất để khẳng định bản thân, khi cô đã chọn một cuộc sống bình dị và ổn định ngoài ánh đèn sân khấu.

Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.