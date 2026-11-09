Nàng hậu Khánh Hòa cao 1,76m, body nóng bỏng, học Kiến trúc rồi lấy bằng thạc sĩ MBA, tuổi 30 vừa xinh đẹp vừa là giám đốc

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995 tại Khánh Hòa, được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Cô sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 87-63-95cm, gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo và vóc dáng quyến rũ. Trước khi trở thành hoa hậu, Hoàng Phương đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang và hợp tác với các nhà thiết kế.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, người đẹp còn được chú ý bởi hành trình học tập nhiều nỗ lực. Mới đây, ở tuổi 30, Lê Hoàng Phương chính thức tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), đánh dấu cột mốc mới sau nhiều năm vừa hoạt động nghệ thuật, vừa theo đuổi công việc kinh doanh.

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ng trượt đại học, làm thêm kiếm sống, tuổi 30 tốt nghiệp thạc sĩ

Ít ai biết rằng trước khi có được thành tích học tập như hiện tại, Lê Hoàng Phương từng trải qua không ít khó khăn trên con đường học vấn. Người đẹp từng trượt đại học, sau đó tiếp tục nỗ lực để theo đuổi ngành Kiến trúc mà mình yêu thích. Trong thời gian học tại một trường đại học ở TP.HCM, cô phải cân bằng giữa việc học và nhiều công việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí.

Một trong những công việc Hoàng Phương từng làm là vẽ tranh tường. Dù điều kiện kinh tế chưa dư dả, cô vẫn kiên trì với lựa chọn của mình và tốt nghiệp đại học ngành Kiến trúc vào năm 2021. Nền tảng chuyên môn này sau đó trở thành bước đệm để người đẹp phát triển công việc trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Tháng 9/2023, không lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Lê Hoàng Phương quyết định trở lại trường để theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Cô được trao học bổng toàn phần, tương đương 100% học phí của khóa học.

Theo chia sẻ của người đẹp, quyết định học MBA xuất phát từ nhu cầu thực tế trong công việc. Khi tham gia điều hành doanh nghiệp kiến trúc và xây dựng, cô nhận thấy cần bổ sung kiến thức về quản trị, tổ chức nhân sự và xây dựng chiến lược phát triển. Việc học không chỉ nhằm có thêm bằng cấp mà còn giúp cô nâng cao năng lực quản lý.

Sau thời gian cân bằng giữa lịch trình nghệ thuật, kinh doanh và học tập, Hoàng Phương hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 30. Thành tích này khiến hành trình của cô trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt khi người đẹp từng có xuất phát điểm không thuận lợi trên con đường học vấn.

Ba lần thi hoa hậu trong nước mới đăng quang, nay giữ nhiều vị trí giám đốc

Trước khi giành vương miện, Lê Hoàng Phương từng trải qua nhiều lần thử sức tại các cuộc thi nhan sắc. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi vẫn còn là sinh viên. Thời điểm đó, người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp và phải tự xoay xở kinh phí tham gia. Dù vậy, cô vẫn lọt Top 10 chung cuộc và giành giải Người đẹp Biển.

Đến năm 2022, Hoàng Phương tiếp tục trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhờ kinh nghiệm trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu, cô tiến vào Top 5 chung cuộc, đồng thời nhận giải Best Catwalk. Tuy nhiên, người đẹp vẫn chưa thể chạm tay đến vương miện.

Không từ bỏ ước mơ, năm 2023, Lê Hoàng Phương tiếp tục ghi danh tại Miss Grand Vietnam. Trong đêm chung kết, cô vượt qua 43 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, khép lại hành trình nhiều năm kiên trì theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp.

Đằng sau thành công của Hoàng Phương là sự động viên từ gia đình. Theo những chia sẻ trước đây, khi cô lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc vào năm 2019, kinh tế gia đình chưa thực sự dư dả. Mẹ người đẹp từng có ý định bán căn nhà kỷ niệm của gia đình để có thêm kinh phí hỗ trợ con gái thực hiện ước mơ.

Sau khi đăng quang trong nước, Lê Hoàng Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023. Tại chung kết, cô lọt Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4, đồng thời được trao giải Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất). Đây là lần thứ tư người đẹp tham gia một đấu trường nhan sắc nếu tính cả ba cuộc thi trong nước và một cuộc thi quốc tế.

Không dừng lại ở hoạt động nghệ thuật, Hoàng Phương còn phát triển sự nghiệp kinh doanh. Tháng 4/2024, cô thông báo đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tại công ty kiến trúc thứ hai do mình thành lập. Người đẹp mong muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu có chuyên môn, có khả năng làm việc và quản lý trong lĩnh vực được đào tạo.

Đến tháng 3/2025, cô tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành cuộc thi Miss Grand Vietnam và vẫn đảm nhận vai trò này trong năm 2026. Việc cùng lúc hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, kiến trúc và kinh doanh cho thấy hướng phát triển đa dạng của người đẹp quê Khánh Hòa.

Từ cô sinh viên từng trượt đại học, phải làm thêm kiếm sống đến hoa hậu sở hữu bằng thạc sĩ và đảm nhận các vị trí điều hành, Lê Hoàng Phương đã trải qua hành trình nhiều nỗ lực. Ở tuổi 30, người đẹp không chỉ được nhắc đến bởi nhan sắc hay thành tích tại các cuộc thi hoa hậu mà còn bởi định hướng phát triển sự nghiệp ngoài lĩnh vực giải trí.