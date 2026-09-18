Nâng hạng thị trường chứng khoán, mở rộng không gian thu hút vốn chất lượng, dài hạn

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là điểm sáng rõ nét với nhiều cải cách về thể chế, vận hành, cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, khuôn khổ pháp lý, chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn của Việt Nam có nhiều chuyển biến, tập trung 3 trụ cột lớn, gồm: nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế; đặt nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp các chuẩn mực quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, nhờ những bước cải cách kịp thời, với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá tháng 9-2025 và tiếp tục được khẳng định trong kỳ đánh giá vào tháng 4-2026.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng. Ảnh: LƯU THỦY

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn lưu ý, việc nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục chuyển biến, thay đổi, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, khẳng định, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn. Để duy trì niềm tin và thu hút những dòng vốn dài hạn, quy mô lớn, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, nâng cấp hệ thống giao dịch và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Đại sứ Iain Grant Frew cũng đánh giá việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là bước đi đáng chú ý, có thể góp phần chuyển hóa những lợi ích từ nâng hạng thành một thị trường vốn sâu rộng hơn, đồng thời tăng khả năng huy động nguồn vốn quốc tế cho các lĩnh vực tăng trưởng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và đại diện FTSE Russell thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu cột mốc chứng khoán Việt Nam chuyển từ "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi thứ cấp" theo phân loại của FTSE Russell. Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau khi thị trường được nâng hạng, dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam sẽ tích cực hơn kỳ vọng. Mức độ quan tâm của các định chế tài chính quốc tế đối với thị trường Việt Nam cũng thể hiện qua sự hiện diện của những tên tuổi quản lý tài sản lớn như Vanguard và BlackRock tại hội nghị. Tổng tài sản quản lý của các tổ chức tham dự lên tới hàng chục ngàn tỷ USD. Trong đó, Vanguard dự kiến phân bổ khoảng 2,5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam trong vòng 1 năm, cao hơn so với ước tính ban đầu (khoảng 1,6 tỷ USD). Ở đợt đầu tiên, lượng vốn giải ngân dự kiến khoảng 250 triệu USD, tương đương 10% tổng quy mô nói trên.