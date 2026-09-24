Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt yêu cầu mới với doanh nghiệp

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Vị thế mới này được đánh giá sẽ mở ra dòng vốn từ các tổ chức đầu tư quốc tế, yêu cầu mức độ minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và khả năng đối chiếu dữ liệu cao hơn giai đoạn trước.

Trong bối cảnh này, doanh nghiệp cần nâng hạng mình như thế nào là vấn đề được chuyên gia, doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo IR View “Nâng hạng thị trường – Nâng hạng doanh nghiệp” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/9.

Theo các chuyên gia, Đảng và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều này đòi hỏi nguồn lực rất lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách cho thị trường vốn trong vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế. Dù vậy, những biến động của lãi suất, tỷ giá và kinh tế thế giới đang thúc đẩy nhà đầu tư sàng lọc khắt khe hơn, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tốt, quản trị minh bạch và tạo dựng giá trị bền vững.

Chính vì vậy, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) hiện nay cần chủ động định hình câu chuyện doanh nghiệp, duy trì đối thoại cởi mở và thường xuyên, từ đó giúp thị trường nhận diện rõ nét doanh nghiệp đang ở đâu, sẽ đi đâu và bằng cách nào để đi đến đích. Từ minh bạch thông tin đến chủ động đối thoại, quan hệ nhà đầu tư giữ vững vai trò chiến lược giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với thị trường và kiến tạo giá trị dài hạn.

Ông Darren Wang, Giám đốc Truyền thông nhà đầu tư và phát triển chuyên môn tại Viện Quan hệ nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) - TIRI, kiêm Giám đốc điều hành Bays Capital cho biết, nhà đầu tư xuống tiền dựa trên giá trị thực của doanh nghiệp, không nhà đầu tư nào mua một doanh nghiệp chỉ vì cách truyền thông được trau chuốt. IR tồn tại để giúp những giá trị thực chất trở nên rõ ràng, chứ không phải để tô điểm.

Ông Wang phân tích thêm, doanh nghiệp muốn duy trì mức định giá qua nhiều chu kỳ cần xây dựng câu chuyện IR dựa trên giá trị dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào những biến động và kết quả kinh doanh từng quý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần trả lời những câu hỏi lớn hơn như ngành đang thay đổi ra sao, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp được bảo vệ như thế nào và doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị trong nhiều năm tới hay không?

Điển hình, tại Đài Loan (Trung Quốc), những đội ngũ IR tốt nhất không chỉ trả lời câu hỏi về cổ phiếu hay kết quả kinh doanh. Ngoài ra, những đội ngũ này cũng hoạt động gần giống một bộ phận phân tích ngành, nơi nhà đầu tư có thể tìm đến để hiểu sâu hơn về chính ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Một số doanh nghiệp cũng chỉ ra rằng, niềm tin mà doanh nghiệp xây dựng với nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý cũng là một loại tài sản. Đồng thời, niềm tin là tài sản được tích lũy thông qua việc truyền tải nhất quán và chính xác thông tin cả trong những giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn, từ đó trực tiếp hỗ trợ khả năng định giá của doanh nghiệp.

Khi Việt Nam bước vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường sẽ ngày càng đa dạng, từ quỹ chỉ số, quỹ phòng hộ cho tới tổ chức đầu tư dài hạn và nhà đầu tư cá nhân. Mỗi nhóm có khung thời gian và cách đánh giá khác nhau, nên doanh nghiệp không nên cố gắng làm hài lòng tất cả, mà cần kiên định với giá trị nội tại và truyền tải đúng bản chất của mình.

Hơn thế nữa, nếu doanh nghiệp kiên trì truyền tải giá trị thực chất, cơ cấu cổ đông sẽ dần tự sàng lọc, dẫn đến nhà đầu tư ngắn hạn có thể rời đi, trong khi những cổ đông tin vào giá trị nội tại có xu hướng nắm giữ lâu hơn và đồng hành qua các chu kỳ. Còn IR hiệu quả sẽ thu hút các nhà đầu tư dài hạn tốt hơn, từ đó nâng cao định giá cho công ty.

Bà Daniela Peeva, Chủ tịch Hiệp hội Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD) chia sẻ, thị trường chỉ thực sự ghi nhận và đánh giá cao khi nhà đầu tư khi nhìn thấy tác động rõ ràng của ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đến rủi ro, sự tăng trưởng và dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định ESG không phải là một chương riêng biệt, mà là một phần trong luận điểm đầu tư.

Việc gắn kết chiến lược doanh nghiệp với kết quả ESG, vừa giúp giải quyết những vấn đề trọng yếu, vừa tạo ra giá trị dài hạn. Điều này nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động và củng cố niềm tin vững chắc từ phía nhà đầu tư.

Cụ thể, với dòng tiền thì chiến lược ESG hiệu quả hỗ trợ gia tăng dòng tiền nhờ giảm chi phí vận hành (tiết kiệm năng lượng, tài nguyên), phát triển sản phẩm bền vững mới, giữ chân nhân tài và hạn chế các khoản phạt pháp lý. Còn với kênh chi phí vốn, thực hành ESG đáng tin cậy giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, rủi ro khí hậu và rủi ro uy tín. Rủi ro thấp hơn dẫn đến tỷ lệ chiết khấu (chi phí vốn) thấp hơn.