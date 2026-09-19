Nâng hạng thị trường - bệ phóng cho chứng khoán Việt tới kỷ nguyên mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell, bắt tay chiến lược mở ra chương mới cho thị trường vốn Việt Nam - Ảnh: PV

Mới đây, một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với thị trường tài chính Việt Nam đã diễn ra khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có buổi tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell cùng đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Sự hiện diện của lãnh đạo những "người khổng lồ" quản lý tài sản lớn nhất thế giới như BlackRock (hơn 15 nghìn tỷ USD) và Vanguard (10-12 nghìn tỷ USD) đã mang theo thông điệp mạnh mẽ về sức hút của thị trường vốn Việt Nam. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 tới đây sẽ được ghi nhận là một cột mốc lịch sử khi thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Ngay trước thềm sự kiện này, các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard đã cam kết giải ngân và đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ danh mục kể từ ngày 21/9. Theo bà Fiona Bassett, việc nâng hạng và tăng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index lên gần 50% so với trước đó (từ mức 0,329% lên 0,49%) hoàn toàn có thể kích hoạt dòng vốn quy mô hàng tỷ USD chảy vào thị trường trong thời gian tới. Nữ Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Việt Nam hiện không chỉ là một "câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á" mà đã vươn lên trở thành thị trường có thanh khoản tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tỷ lệ tham gia ngày càng cao của nhà đầu tư ngoại.

Dưới góc nhìn kinh tế học, sự thăng hạng của thị trường vốn không bao giờ tách rời khỏi nền tảng vĩ mô. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phác họa bức tranh tăng trưởng đầy ấn tượng: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam không dừng lại ở đó mà đặt mục tiêu bứt phá với mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và toàn giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Để hiện thực hóa khát vọng này, bài toán huy động vốn là yếu tố then chốt. Việc phát triển thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả để khơi thông nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bên cạnh đầu tư công và tín dụng ngân hàng là nhiệm vụ mang tính cấp thiết. Chính phủ đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 nhằm hướng tới một cấu trúc thị trường cân bằng hơn, nâng cao năng lực phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Quyết định nâng hạng của FTSE Russell là sự ghi nhận khách quan, xứng đáng cho tầm nhìn và nỗ lực bền bỉ của Việt Nam. Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ, đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch đã củng cố niềm tin vững chắc cho dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, thông điệp cốt lõi đã được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại cuộc gặp; việc được nâng hạng chỉ là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để giữ hạng và vươn tầm, Việt Nam sẽ tập trung triển khai các giải pháp cấu trúc quan trọng. Ưu tiên hàng đầu là sớm đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành, xử lý dứt điểm các vướng mắc với các công ty chứng khoán và tổ chức lưu ký toàn cầu. Đồng thời, việc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) và chuẩn mực quản trị công ty theo nguyên tắc OECD được coi là xu thế tất yếu để giữ chân các quỹ đầu tư lớn.

Tầm nhìn đến năm 2030 cũng xác định rõ việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nhà đầu tư tổ chức dài hạn và hiện đại hóa hạ tầng giao dịch. Đáng chú ý, công tác quản lý sẽ chuyển dịch từ giám sát tuân thủ sang giám sát dựa trên rủi ro theo thời gian thực, tiệm cận hoàn toàn với thông lệ quốc tế.

Đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, CEO FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện không chỉ ở việc thăng hạng, mà còn giúp phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện chiều sâu thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng và xây dựng công cụ quản trị rủi ro. Với thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và hành động từ Chính phủ, cú bắt tay giữa Việt Nam và các định chế tài chính toàn cầu chắc chắn sẽ tạo bệ phóng vững chắc, đưa nền kinh tế bước vào một chu kỳ thịnh vượng mới.