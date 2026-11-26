Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026 được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong thu hút vốn đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một làn sóng tiền mới, các quỹ đầu tư trong nước vẫn đang đối mặt với tình trạng rút vốn kéo dài. Điều này cho thấy nâng hạng mới chỉ mở cánh cửa cơ hội, còn giữ chân dòng tiền và xây dựng nền tảng vốn dài hạn mới là thách thức lớn hơn.

Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam tháng 9/2026 của FiinGroup, trong quý III/2026, các quỹ bị rút ròng khoảng 8.600 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở nhóm quỹ đóng. Đây là quý thứ bảy liên tiếp dòng vốn rút khỏi các quỹ. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến hết tháng 9/2026, giá trị rút ròng vượt 65.400 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm nay, con số này đạt gần 31.700 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực rút vốn diễn ra trong bối cảnh hiệu suất đầu tư giữa các nhóm quỹ phân hóa rõ rệt. Trong 9 tháng đầu năm, quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất dương, trong khi quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng ghi nhận kết quả âm. Tâm lý thận trọng cũng thể hiện qua việc 24/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền trong tháng 9, so với 16/37 quỹ trong tháng trước.

Một số quỹ quy mô lớn như DCDS, VLGF và EVESG đều gia tăng lượng tiền nắm giữ trong danh mục. Đáng chú ý, VLGF đã tăng tỷ trọng tiền trong ba tháng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy các nhà quản lý quỹ đang ưu tiên thanh khoản và thận trọng hơn trước những biến động của thị trường.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings.

Trong khi đó, việc nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại sẽ lập tức đổ vào thị trường. Theo lộ trình của FTSE Russell, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu được thực hiện qua bốn giai đoạn, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Vì vậy, dòng vốn quốc tế cần thời gian để phân bổ, đồng thời phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa, thanh khoản và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư.

Ở góc độ phát triển thị trường vốn, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cho rằng Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến thị trường vốn nợ, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định. Theo ông, các định chế tài chính quốc tế không chỉ tìm kiếm cơ hội ở cổ phiếu hay các thương vụ IPO, mà còn quan tâm đến trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và những sản phẩm tài chính khác.

Ông Thuân cũng nhấn mạnh việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia là yếu tố quan trọng để giảm chi phí huy động vốn của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, phát triển quỹ bảo lãnh trái phiếu và chuẩn hóa hoạt động định giá trái phiếu sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.

Một điểm nghẽn khác nằm ở quy mô ngành quỹ trong nước còn khá nhỏ so với lượng tiền nhàn rỗi của nền kinh tế. Theo bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam, đến cuối năm 2025, tiền gửi ngân hàng đạt khoảng 16,5 triệu tỷ đồng, tương đương 128,5% GDP. Trong khi đó, tổng tài sản ròng của các quỹ đầu tư theo phạm vi thống kê của bà chỉ khoảng 99.000 tỷ đồng, tương đương 0,8% GDP.

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam

Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với Ấn Độ (22,5%) và Thái Lan (34,1%). Quy mô quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cũng còn khiêm tốn, với khoảng 2.210 tỷ đồng và hơn 28.500 người tham gia. Khoảng cách trên cho thấy thị trường vẫn còn dư địa lớn để phát triển các kênh đầu tư chuyên nghiệp, song việc chuyển dòng tiền từ tiền gửi sang chứng chỉ quỹ không thể chỉ dựa vào kỳ vọng lợi nhuận. Niềm tin, tính minh bạch và hiệu quả quản lý tài sản mới là những yếu tố quyết định.

Theo Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030, được Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025, Việt Nam đặt mục tiêu có 500 quỹ đầu tư chứng khoán, tổng tài sản ròng đạt 5% GDP và 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ vào năm 2030. Nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch chứng khoán.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bà Lương Thị Mỹ Hạnh đề xuất nghiên cứu ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đầu tư vào quỹ mở được nắm giữ tối thiểu 5 năm, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm quỹ thông qua ngân hàng thương mại và tăng cường giáo dục tài chính cho người dân. Đây là những giải pháp nhằm hình thành thói quen tích lũy, đầu tư định kỳ thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường.

Tuy nhiên, chính sách chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng chất lượng hoạt động của các quỹ. Nhà đầu tư cần được cung cấp thông tin minh bạch, đánh giá đúng rủi ro và có cơ chế bảo vệ quyền lợi phù hợp. Các quỹ cũng phải chứng minh được năng lực quản lý tài sản và khả năng tạo ra giá trị trong dài hạn.

Nâng hạng là cơ hội để chứng khoán Việt Nam mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế, nhưng không phải bảo đảm cho sự tăng trưởng tự động. Một thị trường muốn phát triển bền vững cần cả dòng vốn ngoại lẫn nguồn lực nội địa ổn định. Khi các quỹ đầu tư đủ sức hấp dẫn, nhà đầu tư có niềm tin và doanh nghiệp có thêm kênh huy động vốn dài hạn, việc nâng hạng mới thực sự chuyển hóa thành động lực cho nền kinh tế.