Nâng hạng không phải là đích đến mà là động lực thúc đẩy bước tiến mới

Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với FTSE Russell tổ chức, trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ngày 21/9 tới đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Sự hiện diện của các đại diện cơ quan Trung ương và địa phương, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, FTSE Russell, các tổ chức đầu tư, tổ chức môi giới, ngân hàng lưu ký cùng các thành viên của thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư đối với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang hướng tới trở thành điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và có nhiều tiềm năng đối với các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang di chuyển mạnh mẽ, Việt Nam kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Cùng đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, thị trường vốn Việt Nam có những điểm sáng với nhiều cải cách về thể chế, vận hành và tăng cường đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, góp phần vào sự ổn định, phát triển của hệ thống tài chính quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn tập trung vào ba trọng tâm: Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm. Thứ hai, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn quốc tế. Thứ ba, đặt nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh cồng tại sự kiện. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Bộ trưởng cho rằng đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Những nỗ lực này đã góp phần để FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định kết quả trong kỳ đánh giá tháng 4/2026.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, việc nâng hạng không phải là đích đến mà là động lực thúc đẩy bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và các cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục có những chuyển biến, thay đổi. Trên tinh thần đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các định hướng tập trung vào tiếp tục nâng cao tính thanh khoản, chất lượng thị trường; hiện đại hóa hạ tầng; tăng cường các công cụ quản trị rủi ro; đa dạng hóa sản phẩm; thu hút dòng vốn theo hướng bền vững; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường. Đây cũng là những nền tảng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế, phát huy hiệu quả hơn nguồn lực quốc tế phục vụ đầu tư phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra diễn đàn đối thoại cởi mở, thực chất, nơi các nhà quản lý, tổ chức quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư cùng chia sẻ góc nhìn, tăng cường kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russell cho rằng, việc thay đổi phân hạng thị trường của Việt Nam không diễn ra trong một sớm một chiều mà là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực.

Theo bà Fiona Bassett, thành quả này phản ánh đóng góp chung của các cơ quan Chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và nhiều thành viên khác trong hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russell, phát biểu. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Đối với FTSE Russell, quá trình này được xây dựng qua nhiều năm trao đổi và hợp tác với các bên liên quan trên thị trường. Việc Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận đối với những bước tiến của đất nước và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế.

Tổng Giám đốc FTSE Russell cho rằng việc Việt Nam được nâng hạng củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào tương lai của thị trường.

Theo bà Fiona Bassett, việc nâng hạng Việt Nam không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được mà còn là bước tiến quan trọng giúp thị trường gia tăng mức độ hiện diện trước các nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện để dòng vốn toàn cầu tham gia nhiều hơn.