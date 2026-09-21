Nâng hạng chứng khoán: Từ 'viên gạch' đầu tiên tới thị trường mới nổi
Năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch chỉ 2 cổ phiếu. Hết tháng 8/2026, có 1.600 doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch, 13,8 triệu tài khoản chứng khoán. Thị trường gồm cổ phiếu - trái phiếu - ETF - chứng quyền - phái sinh; vốn hóa vượt 10 triệu tỷ đồng. Ngày 21/9/2026, chứng khoán Việt Nam được nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nang-hang-chung-khoan-tu-vien-gach-dau-tien-toi-thi-truong-moi-noi-post1878053.tpo