Nâng hạng chứng khoán: Từ 'viên gạch' đầu tiên tới thị trường mới nổi

Nhiều địa phương đang từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi để thu hút các đoàn làm phim trong nước và quốc tế, hướng tới hình thành chuỗi giá trị kết nối điện ảnh với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa. Nhưng cùng với việc mở rộng không gian cho sáng tạo, yêu cầu bảo tồn di sản, cảnh quan và môi trường vẫn phải được đặt lên hàng đầu.