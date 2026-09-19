Nâng hạng chứng khoán: Mở rộng dòng vốn, nâng chuẩn doanh nghiệp

Cho vay “sân sau”, sở hữu chéo và lợi ích nhóm trong ngân hàng được nhận diện là vấn đề tồn tại nhiều năm. Chuyên gia cho rằng, bên cạnh kiểm soát tỷ lệ sở hữu và giới hạn cấp tín dụng, cần truy đến chủ sở hữu thực sự, làm rõ các mối quan hệ lợi ích phía sau khoản vay và áp dụng chế tài đủ sức răn đe.