Nâng hạng chứng khoán: Mở rộng dòng vốn, nâng chuẩn doanh nghiệp
Từ phiên 21/9, chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Cột mốc này mở thêm cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chất lượng và tính minh bạch của thị trường. Nhưng dòng vốn ngoại sẽ vào Việt Nam như thế nào và đâu mới là giá trị dài hạn của việc nâng hạng?
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nang-hang-chung-khoan-mo-rong-dong-von-nang-chuan-doanh-nghiep/7222.html