Nâng hạng chứng khoán: Cánh cửa mới cho dòng vốn ngoại

Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa mới của tiến trình nâng hạng từ thị trường mới nổi sơ khai lên thị trường mới nổi theo các tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt nhãn mác kỹ thuật, viễn cảnh này đang mở ra một không gian tăng trưởng hoàn toàn mới về quy mô vốn, tính thanh khoản và tầm vóc quốc tế cho nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu liên tục biến động, giới phân tích và các chuyên gia chứng khoán đã đưa ra những đánh giá đa chiều, sâu sắc về tác động của làn sóng vốn ngoại cũng như chiến lược ứng xử cho nhà đầu tư.

Phân tích về tác động trực tiếp của việc nâng hạng, ông Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích thuộc Công ty Chứng khoán DNSE (DNSE) nhận định, khi chứng khoán Việt Nam bước chân vào danh mục thị trường mới nổi, quy mô giao dịch cũng như tính thanh khoản toàn thị trường sẽ ghi nhận bước nhảy vọt.

Theo tính toán của ông Hồ Sỹ Hòa, ước tính sẽ có khoảng 7,2 tỷ USD từ các quỹ chỉ số và các quỹ đầu tư chủ động quy mô lớn trên thế giới phân bổ nguồn lực vào thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của dòng vốn này không chỉ gia tăng năng lực thanh khoản cho thị trường giao dịch thứ cấp mà còn tạo tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp niêm yết dễ dàng huy động vốn dài hạn cho các dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ôg Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán DNSE (DNSE). Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Hòa cũng lưu ý nhà đầu tư không nên kỳ vọng một kịch bản bơm vốn đồng loạt ngay tại thời điểm công bố kết quả nâng hạng, việc giải ngân của các quỹ quốc tế thường được thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn. Đối với các quỹ đầu tư chủ động, quá trình giải ngân phụ thuộc chặt chẽ vào đánh giá toàn diện về triển vọng kinh tế vĩ mô, tính ổn định của chính sách tiền tệ cũng như nội lực của từng doanh nghiệp cụ thể.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn, việc nâng hạng còn tác động tích cực và trực tiếp tới mặt bằng định giá của các cổ phiếu niêm yết. Đáng chú ý, trong các kỳ đánh giá khắt khe của tổ chức xếp hạng FTST hay MSCI, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục giữ vị thế trụ cột khi có khoảng 27 mã cổ phiếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vốn hóa, độ mở cho nhà đầu tư nước ngoài và tính thanh khoản. Việc nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số tham chiếu sẽ là hạt nhân thu hút mạnh mẽ sự chú ý của các định chế tài chính quốc tế.

Đánh giá về xu hướng vận động của chỉ số VN-Index, ông Hòa chỉ ra rằng, áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn xuất hiện tại các vùng cản kỹ thuật quan trọng. Sự phân hóa dòng tiền đang diễn ra gay gắt giữa nhóm cổ phiếu trụ cột có nền tảng cơ bản tốt và nhóm cổ phiếu mang tính thị trường cao. Ông Hòa khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ sự bình tĩnh, tránh tâm lý hưng phấn thái quá theo các tin đồn nâng hạng mà cần tập trung vào kết quả kinh doanh quý cũng như năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng nhóm Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) nhấn mạnh, sự tích cực của yếu tố vĩ mô trong nước, từ tăng trưởng GDP, ổn định tỷ giá đến các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế là trụ đỡ vững chắc nhất cho thị trường chứng khoán trong dài hạn. Dù vậy, thị trường luôn đòi hỏi những nhịp tích lũy cần thiết để hấp thụ hết lượng cung giá cao trước khi xác lập một xu hướng bứt phá bền vững.

Ông Long cho rằng, chiến lược mua tích trữ các cổ phiếu đầu ngành ở các nhịp điều chỉnh kỹ thuật sẽ mang lại biên an toàn cao cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng nhóm Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Ảnh: Trần Trung/Bnews.vnanet.vn

Trong khi đó, trong báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dòng tiền thông minh đang có xu hướng dịch chuyển từ các nhóm ngành đã tăng nóng sang các nhóm ngành chưa tăng giá hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng riêng biệt như hạ tầng, năng lượng và logistics. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ/chốt lời tại thời điểm này là chìa khóa then chốt giúp bảo vệ thành quả đầu tư trước những biến động bất ngờ của thị trường tài chính thế giới.

Đặt tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh toàn cầu, nhà kinh tế trưởng Shan Saeed ghi nhận những điểm sáng đáng chú ý về đà phục hồi kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo chuyên gia Shan Saeed, áp lực lạm phát toàn cầu đang từng bước được kiểm soát, tạo không gian cho các Ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất. Điều này sẽ kích thích sự quay trở lại của các dòng vốn đầu tư mạo hiểm và vốn đầu tư gián tiếp vào các thị trường mới nổi có nền tảng vĩ mô ổn định như Việt Nam.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Shan Saeed cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị, biến động của giá hàng hóa nguyên liệu đầu vào và chính sách thương mại của các nước. Các yếu tố này đòi hỏi Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nâng hạng chứng khoán, mà còn phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch thông tin và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ giao dịch để tiếp nhận và giữ chân nguồn vốn ngoại lâu dài.

Bà Anna Rogers, Giám đốc Phát triển quốc tế của TheCityUK cũng cho rằng, việc nâng hạng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đồng thời triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, những yếu tố này mở ra cơ hội lớn cho thị trường vốn.

Đứng trước bước ngoặt mang tính lịch sử của thị trường chứng khoán, sự đồng thuận từ các chuyên gia tài chính và các công ty chứng khoán lớn khẳng định: Nâng hạng thị trường là một tiến trình tất yếu và mang lại cơ hội, tuy nhiên cơ hội này không đồng nghĩa với lợi nhuận dễ dàng cho tất cả các chủ thể tham gia.

Thị trường tài chính luôn vận động theo quy luật khắt khe của giá trị và niềm tin, việc chủ động cập nhật thông tin chính thống, phân tích sâu các chỉ số tài chính doanh nghiệp và lựa chọn thời điểm giải ngân hợp lý sẽ là những nguyên tắc cốt lõi giúp nhà đầu tư gặt hái thành công trong giai đoạn phát triển mới đầy bứt phá của chứng khoán Việt Nam.