Nâng hạng chưa phải là đích đến của thị trường chứng khoán

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cho biết trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn và gắn với phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng rõ nét với nhiều cải cách về thể chế, vận hành, cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Nhờ những bước cải cách kịp thời, với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá vào tháng 9-2025 và tiếp tục được khẳng định trong kỳ đánh giá tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng lưu ý, việc nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục chuyển biến và thay đổi, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, cho biết việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn.

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau khi thị trường được nâng hạng, dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam sẽ tích cực hơn kỳ vọng. Điều này thể hiện qua sự hiện diện của những tên tuổi quản lý tài sản lớn như Vanguard và BlackRock tại hội nghị.

Vanguard dự kiến phân bổ khoảng 2,5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam trong vòng 1 năm, cao hơn so với ước tính ban đầu (khoảng 1,6 tỷ USD). Trong đợt đầu tiên, lượng vốn giải ngân dự kiến khoảng 250 triệu USD, tương đương 10% tổng quy mô nói trên.