Nâng hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp lên 10 tỷ USD/năm

Theo quyết định mới, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung và dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả được điều chỉnh lên tối đa 10 tỷ USD/năm. Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa 27% so với dư nợ cuối năm 2025.

Trước đó, theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung và dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 6,124 tỷ USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 19-20%.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026).

Tin, ảnh: Viết Dư