Nâng hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp lên 10 tỷ USD. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả năm 2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 11-11.

Theo đó, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng không được Chính phủ bảo lãnh được nâng lên tối đa 10 tỷ USD/năm.

Trước đó, hạn mức này ở mức khoảng 6,1 tỷ USD/năm. Như vậy, mức trần vay vốn trung, dài hạn được điều chỉnh tăng gần 3,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa trong năm 2026 cũng được điều chỉnh lên 27% so với dư nợ cuối năm 2025, cao hơn mức khoảng 19-20% theo kế hoạch trước đó.

Việc điều chỉnh hạn mức góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, tạo thêm dư địa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, các khoản vay thuộc hạn mức này không được Chính phủ bảo lãnh. Do đó, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng phải chủ động đánh giá khả năng trả nợ, kiểm soát rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá, lãi suất và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay.