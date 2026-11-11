Nâng hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp lên 10 tỷ USD

Theo quyết định mới, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả được nâng lên tối đa 10 tỷ USD/năm. Ảnh minh họa.

Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Theo quyết định mới, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả được nâng lên tối đa 10 tỷ USD/năm, tăng khoảng 3,88 tỷ USD so với mức 6,124 tỷ USD được phê duyệt trước đó.

Cùng với việc nâng hạn mức vay trung, dài hạn, Chính phủ điều chỉnh tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa lên 27% so với dư nợ cuối năm 2025.

Theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, chỉ tiêu này trước đó ở mức khoảng 19-20%. Như vậy, giới hạn tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn được nâng thêm 7-8 điểm phần trăm.

Các chỉ tiêu điều chỉnh áp dụng đối với hoạt động vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2026.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký, 11/11/2026.