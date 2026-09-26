Nâng hạn mức cho vay người hoàn lương lên 200 triệu đồng

Theo Quyết định, mức vốn cho vay tối đa để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đối với mỗi cá nhân đã chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người. Đối với mục đích đào tạo nghề, mức hỗ trợ cũng tăng từ 4 triệu đồng lên tối đa 10 triệu đồng/tháng/người. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người hoàn lương sẽ được tiếp cận mức vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng/dự án, thay vì giới hạn 2 tỷ đồng như quy định cũ.

Đối với đào tạo nghề, mức hỗ trợ cũng tăng từ 4 triệu đồng lên tối đa 10 triệu đồng/tháng/người.

Bên cạnh việc tăng hạn mức tín dụng, Quyết định 44/2026/QĐ-TTg còn mở rộng chính sách khi bổ sung đối tượng vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhóm đối tượng này có thể được hỗ trợ mức vay tối đa lên đến 100% tổng chi phí hợp pháp.

Đồng thời, điều kiện về thời gian được vay vốn sau khi chấp hành xong án phạt tù cũng được nới lỏng, kéo dài tối đa lên 10 năm thay vì chỉ 5 năm như trước đây. Những thay đổi này tạo điều kiện thuận lợi hơn để người từng lầm lỡ có việc làm, thu nhập ổn định và không tái phạm.

Nhằm đảm bảo chính sách sớm đi vào thực tiễn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh yêu cầu các phòng giao dịch trực thuộc bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở để quản lý nguồn vốn. Ngay sau khi văn bản có hiệu lực, các phòng giao dịch đồng loạt rà soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn và tiến hành giải ngân, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.