Nắng hạn khiến Pháp thiệt hại ít nhất 16 tỷ euro

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia và Tổng cục Ngân khố Pháp ước tính nắng nóng và hạn hán làm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm GDP, tương đương 3 tỷ euro.

Sản lượng ngô giảm tới 42%, trong khi giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp giảm khoảng 8%. Ngành xây dựng cũng chịu ảnh hưởng khi số giờ làm việc bị gián đoạn và phải bồi thường do thời tiết bất lợi tăng gấp 11 lần.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngân sách nhà nước phát sinh ít nhất 2,5 tỷ euro chi phí, trong đó khoảng 1,3 tỷ euro hỗ trợ nông dân, 700 triệu euro cho y tế và ít nhất 300 triệu euro ứng phó cháy rừng.

Trong khi đó, hộ gia đình và doanh nghiệp phải gánh hơn 11 tỷ euro chi phí. Riêng nông nghiệp được ước tính thiệt hại tới 10 tỷ euro, song báo cáo lưu ý số liệu này có độ chắc chắn thấp do dựa trên ước tính của các tổ chức đại diện nông dân.

Pháp dự kiến có thể phải chi 10 - 13,6 tỷ euro để chuẩn bị cho mùa hè 2027.