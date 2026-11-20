Fiona, một cá thể hà mã sông Nile chín tuổi, nổi tiếng tại Vườn thú Cincinnati (Hoa Kỳ), đã qua đời sau quá trình điều trị y tế vì nuốt phải một chiếc mũ do một du khách vô tình làm rơi vào khu vực nuôi nhốt.

Một du khách đã tung chiếc mũ lên không trung, chiếc mũ va vào quạt trần rồi rơi qua một khe hở phía trên khu vực tham quan để lọt vào nơi ở của Fiona. Phía vườn thú cho biết, đây là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải hành động cố ý từ phía du khách.

Sau đó, Fiona đã nuốt một chiếc mũ rơi trên mặt đất. Mặc dù không có biểu hiện khó chịu ngay lập tức, nhưng về sau, sự thèm ăn của nó giảm sút, khiến các bác sĩ thú y tại sở thú phải tiến hành theo dõi và điều trị tích cực suốt 24 giờ mỗi ngày trong khoảng 11 ngày. Các bác sĩ thú y đã truyền dịch, cho dùng thuốc giảm đau, thuốc chống nôn, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp chiếc mũ đi qua hệ tiêu hóa của nó.

Các bác sĩ thú y đã mượn một chiếc bệ rung từ một trang trại ngựa và đặt Fiona lên đó vài lần mỗi ngày. Những rung động này nhằm mục đích kích thích nhu động ruột, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải dị vật ra ngoài. Đội ngũ chuyên gia cũng thực hiện siêu âm và kiểm tra ruột già của 'cô' hà mã này bằng thiết bị nội soi dài khoảng 2,7m.

Phẫu thuật không phải là phương án khả thi vì tiềm ẩn rủi ro rất cao đối với một con hà mã trưởng thành. Việc gây mê cho hà mã đặc biệt khó khăn, hơn nữa, cấu trúc hệ tiêu hóa phức tạp của loài này cũng gây trở ngại lớn cho việc xác định vị trí và loại bỏ dị vật.

Cuối cùng, dị vật không thể được lấy ra và Fiona đã qua đời do các biến chứng. Phía vườn thú cho biết: "Các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc động vật của chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cứu Fiona, nhưng cuối cùng, 'cô' đã không thể vượt qua tình trạng này".

Chào đời tại Vườn thú Cincinnati vào tháng 1/2017, Fiona sinh non khoảng sáu tuần với cân nặng chỉ 13kg, khiến cơ hội sống sót trở nên rất mong manh. Nó thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tự đứng vững hay bú sữa mẹ. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ nhân viên vườn thú, Fiona đã dần hồi phục sức khỏe.

Khi vườn thú chia sẻ những hình ảnh và video về quá trình lớn lên của Fiona, 'cô bé' đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Fiona trở thành nhân vật trong các cuốn sách thiếu nhi và xuất hiện trên nhiều sản phẩm lưu niệm khác nhau. Năm 2022, em trai của Fiona là Fritz chào đời, và cả hai đã sống cùng nhau.

Sau khi hay tin Fiona qua đời, khách tham quan và người hâm mộ đã bày tỏ lòng thương tiếc bằng cách đặt hoa cùng những tấm thiệp tưởng niệm xung quanh bức tượng Fiona nằm gần lối vào vườn thú.