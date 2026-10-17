Nâng giá trị thương hiệu Việt, tạo sức cạnh tranh mới

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Nhật Bắc

Tối 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Sự kiện do Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức, công nhận 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm, dịch vụ.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động; đồng thời nhấn mạnh danh hiệu Thương hiệu quốc gia là cam kết với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước.

Nâng chuẩn chất lượng, gia tăng giá trị thương hiệu

Sau 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam phát triển từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008 lên 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm năm 2026. Trong đó, 14 doanh nghiệp duy trì danh hiệu qua cả 10 kỳ và 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, kỳ xét chọn năm 2026 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” và nâng yêu cầu đánh giá.

Trọng số dành cho đổi mới sáng tạo tăng từ 18% lên 30% tổng thang điểm. Hoạt động thẩm định chú trọng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị tài sản trí tuệ.

Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp được công nhận sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích cùng hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng trong chuỗi giá trị.

Về đóng góp kinh tế, Thủ tướng cho biết năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Theo Brand Finance được dẫn tại buổi lễ, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 vượt 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu đạt 43 tỷ USD, tăng 11%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ nhiều sản phẩm có chất lượng nhưng chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính nhóm này, tương đương 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả còn hạn chế. Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công sang sáng tạo, thiết kế và từ tham gia thị trường sang dẫn dắt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan gian trưng bày của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, PVFCCo - Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam (Trong ảnh: Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu bộ sản phẩm Phú Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc

Doanh nghiệp tiên phong, Nhà nước đồng hành

Tại sự kiện, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là đổi mới mô hình phát triển, nâng năng suất, tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp cần coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt về chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó là đầu tư thực chất cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nghiên cứu, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế. Doanh nghiệp cần nâng tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc; ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”, từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu và doanh nghiệp. Ảnh: Báo Công thương

Về thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần phát triển phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi, bảo vệ sở hữu trí tuệ, tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin khách hàng và giá trị thương hiệu.

Một nhiệm vụ khác là liên kết nâng cấp chuỗi giá trị. Doanh nghiệp lớn cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng công nghệ, chất lượng, quản trị, cùng chia sẻ nguồn lực và phát triển chuỗi cung ứng.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch; tuân thủ pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, kinh doanh hàng giả, hàng nhái; thực hiện chuẩn mực môi trường, xã hội, quản trị và minh bạch nguồn gốc sản phẩm.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu ba nhiệm vụ. Trước hết là phối hợp các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, gắn kết thương hiệu quốc gia với ngành, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm.

Chương trình Thương hiệu quốc gia cần đổi mới theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Đồng thời, hoàn thiện tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần, tiêu chuẩn xanh; tăng hậu kiểm, thu hồi danh hiệu khi không còn đáp ứng tiêu chí.

Nhiệm vụ còn lại là kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa, truyền thông và phát huy mạng lưới cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ mở thị trường, bảo vệ tài sản trí tuệ, xây dựng hiện diện lâu dài.

"Tôi kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam. Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia. Tôi tin tưởng "Dòng chảy Thương hiệu Việt" sẽ ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa và vươn xa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Thủ tướng phát biểu.