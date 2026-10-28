Nâng giá trị, tăng lợi nhuận

Doanh thu mỗi hecta rau má của HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2 tăng lên đạt 280 - 300 triệu đồng/năm.

Chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm

Thay vì mở rộng diện tích, nông dân và các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học xuất hiện ngày càng nhiều.

HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2 là minh chứng điển hình cho bước chuyển đó. Từ phương thức canh tác truyền thống cho thu nhập khiêm tốn, HTX đã làm chủ quy trình từ sản xuất đến kinh doanh, chuyển từ “chiều rộng” sang “chiều sâu”. Bắt đầu bằng việc quy hoạch vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau má Quảng Thọ”, HTX không ngừng đổi mới công nghệ chế biến. Các sản phẩm trà túi lọc, trà sao khô, bột matcha rau má hòa tan lần lượt ra đời, đạt chứng nhận OCOP 4 sao và khẳng định vị thế thương hiệu tiêu biểu của TP. Huế. Doanh thu mỗi ha rau má tăng lên gấp đôi, đạt 280 - 300 triệu đồng/năm. Diện tích được mở rộng từ 30ha lên hơn 70ha, bảo đảm nguồn cung ổn định để đáp ứng các hợp đồng bao tiêu lớn.

Chị Nguyễn Thị Ngân, hội viên HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2, cho biết: “Trước đây trồng rau má chủ yếu chỉ bán lẻ, giá cả bấp bênh. Từ khi tham gia HTX, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, rau thu hoạch đến đâu được thu mua đến đó để chế biến thành trà và bột matcha. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tôi ổn định hơn nhiều…”.

Không dừng lại ở cây rau má, HTX còn thể hiện tính linh hoạt khi đa dạng hóa cây trồng có giá trị như lúa chất lượng cao J02, NA2, cây chột nưa và đậu bắp.

Theo ông Nguyễn Lương Trí, Giám đốc HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2, HTX xác định muốn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh bắt buộc phải chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi tư duy từ năng suất, sản lượng sang gia tăng giá trị. Đồng thời chủ động hướng dẫn bà con bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm rau má Quảng Thọ mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nông nghiệp đa giá trị

HTX Thủy Biều ở phường Thủy Xuân, hiện có gần 120ha bưởi đang cho thu hoạch, trong đó 90ha là thanh trà - đặc sản nổi tiếng của vùng đất Cố đô. Đáng chú ý, gần 9ha thanh trà của HTX Thủy Biều được sản xuất theo hướng VietGAP hữu cơ, chiếm 10% tổng diện tích. Sản phẩm này đã được nhiều hệ thống siêu thị lớn lựa chọn, với giá bán khoảng 50.000 đồng/kg, cao hơn hẳn so với sản xuất truyền thống.

Bà Lê Thị Lan Dung, Giám đốc HTX Thủy Biều, thông tin: Đơn vị đã đưa hơn 1,5 tấn thanh trà vào hệ thống siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh và đang tiếp tục thực hiện thêm nhiều đơn hàng mới đến các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ trên kênh thương mại điện tử...

Huế đang khai thác tối đa lợi thế của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản gắn liền với thương hiệu địa phương. Những vùng chuyên canh thanh trà Thủy Biều, gừng, hay các nông sản đặc trưng không chỉ dừng lại ở việc bán thô sau thu hoạch. Nhờ đẩy mạnh chế biến sâu, cải tiến bao bì, mẫu mã và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, giá trị thương phẩm của các nông sản này đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Bên cạnh đó, việc gắn kết nông nghiệp với chương trình OCOP đã tạo ra đòn bẩy quan trọng, đưa nông sản Huế bước vào các hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Một điểm đột phá khác trong tư duy kinh tế nông nghiệp tại TP. Huế chính là hướng đi nông nghiệp đa giá trị. Nông nghiệp không còn đơn thuần là trồng trọt, chăn nuôi, mà còn trở thành một phần của không gian văn hóa và dịch vụ du lịch. Mô hình du lịch sinh thái nhà vườn, trải nghiệm làm nông dân tại các vùng ven nội đô hay các điểm đến xanh gắn với làng nghề truyền thống đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Thanh trà Thủy Biều được tổ chức hằng năm là ví dụ điển hình nhằm tôn vinh đặc sản cung đình, quảng bá quy trình trồng trọt và kết nối sản phẩm trực tiếp với du khách.