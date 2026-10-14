Nâng giá trị sản vật vùng cao

Để phát huy lợi thế, tỉnh và các địa phương đang chú trọng hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, mở rộng kênh quảng bá và kết nối tiêu thụ, từng bước nâng tầm sản vật vùng cao.

Dán tem mác sản phẩm mật ong rừng, thịt lợn chua và lạp sườn tại gia đình ông Đoàn Văn Tiến, thôn Đại Đồng, xã Bằng Thành.

Tại thôn Đại Đồng, xã Bằng Thành, gia đình ông Đoàn Văn Tiến kinh doanh 3 sản phẩm gồm mật ong rừng, thịt chua và lạp sườn làm từ thịt lợn ta bản địa. Theo ông Tiến, mật ong rừng được khách hàng ưa chuộng nhờ hương thơm tự nhiên, vị ngọt dịu.

Gia đình chú trọng khai thác hợp lý, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và duy trì giá bán phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng chí Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, cho biết: Địa phương có nhiều sản vật đặc trưng như lạp sườn, thịt lợn ta, mật ong rừng. Đây là điều kiện thuận lợi để các chủ thể phát triển sản phẩm hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị. Trong đó, quản lý nguồn khai thác, bảo đảm chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm là những yếu tố quan trọng để tạo niềm tin với khách hàng.

Với điều kiện tự nhiên đặc trưng cùng kinh nghiệm sản xuất qua nhiều thế hệ, các xã phía Bắc có nhiều sản phẩm mang đậm nét văn hóa ẩm thực địa phương như: miến dong, lạp sườn, thịt lợn ta... Đây là những sản phẩm có lợi thế về chất lượng nguyên liệu, cách chế biến mang đặc trưng ẩm thực vùng cao.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, tỉnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo điều kiện để các địa phương lựa chọn sản phẩm có lợi thế, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, hoạt động tập huấn kỹ năng kinh doanh, quảng bá trên nền tảng số, livestream bán hàng và kết nối tiêu thụ được chú trọng, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Sản phẩm miến dong của Cơ sở sản xuất Triệu Thị Tá, xã Thượng Minh, nhiều năm qua đã góp phần tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh, nhiều địa phương đã sử dụng nguồn lực Chương trình OCOP hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mô hình trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Các cửa hàng, điểm bán không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn hỗ trợ giới thiệu đặc sản của nhiều địa phương, mở rộng cơ hội tiêu thụ. Việc kết hợp các kênh phân phối trực tiếp với thương mại điện tử từng bước giúp sản phẩm vùng cao tiếp cận thị trường rộng hơn.

Đồng chí Lục Anh Luận, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, chia sẻ: Địa phương lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng, kết nối cơ sở sản xuất với đơn vị kinh doanh, điểm du lịch và đẩy mạnh quảng bá.

Địa phương cũng chú trọng khuyến khích các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và khai thác hiệu quả các kênh bán hàng, giúp sản phẩm đặc trưng tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Toàn tỉnh hiện có gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó 13 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Riêng 37 xã, phường phía Bắc có gần 200 sản phẩm OCOP, chủ yếu là sản vật địa phương.

Để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trong sản xuất các sản phẩm, mỗi địa phương cần tiếp tục phát huy lợi thế từng vùng, gắn vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa kênh phân phối.

Khi sản xuất được tổ chức bài bản, chất lượng được bảo đảm và đầu ra từng bước ổn định, các sản vật đặc trưng sẽ nâng cao giá trị, góp phần cải thiện thu nhập và thúc đẩy kinh tế vùng cao phát triển.