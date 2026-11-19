Đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị Việt Nam không chỉ là đổi mới cách thức xây dựng và quản lý, mà phải là quá trình tái cấu trúc toàn diện hệ thống đô thị, tổ chức lại không gian phát triển, từ đó hình thành các động lực kinh tế mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.