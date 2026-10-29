Nâng giá trị nông sản từ những món ăn sáng tạo

Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, hoàn thành món gà cuốn lá chè xanh.

Tại Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc, món gà H’Mông đen cuộn lá chè xanh là sự kết hợp độc đáo giữa thịt gà bản địa và hương vị trà Thái Nguyên. Vốn được đánh giá cao về chất lượng thịt và giá trị kinh tế, gà H’Mông đen nay có thêm hướng chế biến mới khi trà xanh được đưa vào làm nguyên liệu tạo hương vị.

Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc, cho biết: Bí quyết của món ăn nằm ở cách phối trộn gia vị và căn chỉnh thời gian chế biến để các nguyên liệu hòa quyện. Hương trà giúp làm dịu mùi thịt, trong khi lá chè và bột trà xanh tạo nên nét thơm đặc trưng. Món ăn dự kiến cũng được hợp tác xã giới thiệu tại gian hàng ẩm thực trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Từ món gà cuộn trà xanh, Hợp tác xã tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm như giò gà, xúc xích gà H’Mông trà xanh, gà hấp xôi trà xanh, lạp sườn trà xanh và chả ốc nhồi trà xanh.

Trong 3 năm qua, các món ăn chế biến từ trà đã được Hợp tác xã giới thiệu, phục vụ du khách, góp phần làm đa dạng sản phẩm từ nông sản địa phương.

Không chỉ gà H’Mông đen, nhiều loại nông sản khác cũng trở thành nguồn cảm hứng để các hợp tác xã sáng tạo món ăn mới. Tại Hợp tác xã nông sản Phú Lương, xã Hợp Thành, trà xanh được kết hợp với những nguyên liệu địa phương để chế biến các món như gà hấp lá chè, cá chép ruộng kết hợp lá chè, đậu non trà xanh cùng một số sản phẩm ẩm thực khác.

Theo anh Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Phú Lương, đưa nông sản vào chế biến món ăn không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn giúp khai thác hiệu quả hơn giá trị của nguồn nguyên liệu sẵn có. Khi sản vật quen thuộc được kết hợp theo cách mới, nông sản có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, thay vì chủ yếu tiêu thụ ở dạng thô.

Các nông sản được chế biến sâu thành ẩm thực phục vụ du khách.

Với thực khách, sức hấp dẫn của ẩm thực địa phương không chỉ đến từ hương vị món ăn mà còn từ câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu và cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bà Trịnh Lan, xã An Khánh, ấn tượng với món cá ăn cùng chẻo - loại nước chấm tạo nên nét riêng của ẩm thực địa phương. Theo bà, vị béo, bùi hòa quyện với chút chát, chua của các loại lá tạo nên hương vị khó quên.

Từ bàn ăn, ẩm thực còn có thể trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và văn hóa bản địa. Du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có thể tìm hiểu nguyên liệu, quan sát cách chế biến, trải nghiệm đời sống nông nghiệp và lựa chọn sản phẩm mang về. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã quảng bá nông sản, kết nối thị trường và phát triển các hoạt động du lịch gắn với sản xuất tại địa phương.

Từ cánh đồng, nương chè đến bàn ăn, hành trình của nông sản Thái Nguyên đang được mở rộng bằng sự sáng tạo trong chế biến và cách tiếp cận thị trường. Đây là hướng đi giúp nông sản gia tăng giá trị, mở rộng đầu ra, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch trải nghiệm.